LIC Best Scheme: 50 लाख का इंश्योरेंस सिर्फ 24 रुपये रोजाना में, LIC की हिट स्कीम

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी अपने ग्राहकों को कई तरह के प्लान ऑफर करती है, जिनमें रेग्युलर इनकम, पेंशन बेनेफिट से लेकर टर्म प्लान शामिल हैं. ऐसा ही एक धांसू इंश्योरेंस प्लान है LIC Yuva Term Plan और इसके एक नहीं कई जोरदार फायदे हैं. आप सिर्फ 24 रुपये की रोजाना बचत के जरिए इस पॉलिसी में 50 लाख रुपये का बीमा कवर ले सकते हैं.

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ये है पॉलिसी लेने की ऐज लिमिट

LIC Yuva Term Plan लेने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की ओर से जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, वो 18 वर्ष से 45 वर्ष है. यानी इस ऐज ग्रुप का व्यक्ति युवा टर्म/डिजि टर्म प्लान लेकर इसके बेनेफिट्स का फायदा ले सकता है. मैच्योरिटी की बात करें, तो 33 से 75 साल तय है, तो वहीं पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 40 साल तक है.

5 करोड़ तक का कवर ऑफर

एलआईसी के इस टर्म प्लान के तहत 50 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर लिया जा सकता है. इसके लिए प्रीमियम कैटेगरी को तीन सेक्शन में बांटा गया है. अगर रेग्युलर प्रीमियम चुनते हैं, तो फिर अगर 20 साल का प्लान लेते हैं, पूरी बीस साल तक प्रीमियम देना होगा. वहीं अगर सिंगल प्रीमियम में एकमुश्त प्रीमियन पे कर सकते हैं. इसके अलावा बीमा कंपनी 10-15 साल का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी ऑफर करती है यानी यानी भले ही प्लान 20 साल का हो, लेकिन अपने द्वारा चुने गए 10-15 साल ही प्रीमियम भुगतान करना होगा.

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16 रुपये में कैसे 50 लाख कवर?

अब बताते हैं कि कैसे सिर्फ रोजाना 24 रुपये की बचत करते हुए आप इस LIC Yuva Term Plan के तहत 50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं. तो मान लीजिए 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये के सम एश्योर्ड लेता है. इसके लिए पॉलिसी अवधि 20 साल और प्रीमियन पेमेंट टर्न 10 साल चुनता है. तो फिर एलआईसी कैलकुलेटर के मुताबिक, उसका सालाना प्रीमियम 8,750 रुपये आएगा. इसे दिन के हिसाब से देखें, तो करीब 24 रुपये होगा.

ऐसे मिलता है मैच्योरिटी बेनेफिट

LIC Yuva Term Plan के मैच्योरिटी बेनेफिट्स देखें, तो जितने साल का प्लान लिया जाता है और उस टाइम लाइन में पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को प्रीमियम सेलेक्शन के हिसाब से लाभ दिया जाता है.

रेग्युलर-लिमिटेड प्रीमियम चुना है, तो पॉलिसी अवधि में पॉलिसीधारक की मृत्यु पर सालाना प्रीमियम का 7 गुना या भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105% में से एक, जो भी अधिक हो दिया जाता है.

पॉलिसी होल्डर ने एकमुश्त प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है, तो मृत्यु होने पर नॉमिनी को एकल प्रीमियम का 125% या फिर मृत्यु तक भुगतान की गई पूरी राशि दिए जाने का प्रावधान है.

किस्तों में ले सकते हैं डेथ बेनेफिट

एलआईसी युवा टर्म प्लान में एक और खास सुविधा दी जाती है, कि पॉलिसीधारक की मृत्यु होने के बाद नॉमिनी डेथ बेनेफिट का लाभ किस्तों में ले सकता है. मृत्यु लाभ 5, 10, या 15 सालों के लिए किस्तों में लिया जा सकता है. आप एलआईसी द्वारा संचालित किए जा रहे प्लान को घर बैठे LIC की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी ले सकते हैं. या फिर एजेंट के जरिए ऑफलाइन खरीद सकते हैं.

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