कार का बोनट खोला तो अंदर दिखा 7 फीट लंबा अजगर, मुंबई के दहिसर में मचा हड़कंप

मुंबई के दहिसर वेस्ट इलाके में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कार के बोनट के अंदर करीब 7 फीट लंबा अजगर कुंडली मारकर बैठा मिला. रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी कार का बोनट खोलते ही अंदर अजगर दिखाई दिया. अचानक इतने बड़े सांप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए.

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मामला दहिसर वेस्ट के कांदरपाड़ा इलाके का है. बापू बागवे रोड स्थित महेश्वर बिल्डिंग की पार्किंग में एक कार खड़ी थी. रविवार शाम जब कार का बोनट खोला गया, तो उसके अंदर एक विशाल अजगर नजर आया. अजगर को देखते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी थी कार

लोगों ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और अजगर को कार से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की. करीब 7 फीट लंबा होने की वजह से अजगर को बाहर निकालना आसान नहीं था. रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित तरीके से कार के बोनट से बाहर निकाला.

अजगर के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया. वीडियो में कार के बोनट के अंदर अजगर को देखा जा सकता है. रेस्क्यू के बाद अजगर की मेडिकल जांच कराई गई.

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रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला अजगर

मेडिकल जांच के बाद अजगर को संजय गांधी नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया. इस घटना के बाद कार के बोनट में छिपे इतने बड़े अजगर को देखकर लोग भी हैरान रह गए. घटना ने इलाके में काफी देर तक चर्चा बनी रही.



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