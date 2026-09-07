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'तावड़े पागल है', अखिलेश यादव ने BJP नेता पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के ‘पराया धन अपना’ बयान पर पलटवार किया. उन्होंने तावड़े को पागल तक कह दिया. अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और सहयोगियों की जीत का दावा किया.

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सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विनोद तावड़े को पागल कहा है. (File Photo-PTI/X)
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विनोद तावड़े को पागल कहा है. (File Photo-PTI/X)

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पलटवार किया. उन्होंने तावड़े को पागल तक कह दिया. दरअसल, सपा चीफ ने तावड़े के ‘पराया धन अपना’ वाले बयान पर यह प्रतिक्रिया दी. 

दरअसल, विनोद तावड़े बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं. उन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा था पीडीए का मतलब पराया धन अपना. अब उनके इस तंज पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है.

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को किसी और का धन अपना बनाने का तरीका ज्यादा पता है. बीजेपी यह भी जानती है कि पार्टी का पैसा अपना कैसे बनाया जाए. 

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के PDA फॉर्मूले को चुनौती देने की बात कर रही है. PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है. दरअसल, तावड़े ने कहा था कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले का मुकाबला करेगी.

अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी मिलकर सरकार बनाएंगे. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के नेताओं ने अभी से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है.

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अखिलेश ने समाजवादी विचारधारा का भी जिक्र किया. उन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और मुलायम सिंह यादव का नाम लिया. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम किया.

अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा.

योगी आदित्यनाथ पर भी कसा तंज

अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि संत से ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं हो सकता. लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ‘संत’ कुछ अलग हैं. वह केवल झूठ बोलते हैं.

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले पर भी अखिलेश ने सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार देने और महंगाई रोकने में नाकाम है. इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह कार्रवाई की गई.

दरअसल, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को शनिवार सुबह गिराया गया था. पुलिस के अनुसार एक सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इसे अवैध घोषित किया था.

अखिलेश ने सवाल उठाया कि इतनी जल्दी मस्जिद गिराने की क्या जरूरत थी. उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए था. प्रशासन की कार्रवाई से लोग दुखी हैं.

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अखिलेश ने कहा कि समाज तभी मजबूत होगा, जब लोग दूसरे धर्मों का सम्मान करेंगे. सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू कभी किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता.

राम मंदिर में चंदे के कथित गबन के सवाल पर भी अखिलेश ने बयान दिया. उन्होंने बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिर में चोरी होने पर कानून का सहारा लेना पड़ा.

अखिलेश ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा. बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता 2027 में इसका जवाब देगी.

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