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Gajkesari Yog 2026: 4 अक्टूबर को बनेगा चमत्कारी गजकेसरी राजयोग, 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश!

Gajkesari Rajyog 2026: 4 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा के कर्क राशि में प्रवेश करते ही वहां पहले से मौजूद देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर महाबलशाली 'गजकेसरी राजयोग' का निर्माण होगा. इस दुर्लभ योग से कई राशियों की किस्मत रातों-रात चमकने वाली है.

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गजकेसरी राजयोग
गजकेसरी राजयोग

Gajkesari Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और उनकी युति से बनने वाले योगों का विशेष महत्व होता है. 4 अक्टूबर 2026 को जैसे ही चंद्रमा का कर्क राशि में प्रवेश होगा, वैसे ही वहां पहले से विराजमान देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति बनेगी. कर्क राशि में गुरु और चंद्र का एक साथ आना आकाश मंडल में एक बेहद दुर्लभ और महाबलशाली 'गजकेसरी राजयोग' का निर्माण करेगा. 

द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 अक्टूबर को बनने वाले इस योग में 'गज' यानी हाथी जैसी स्थिरता व समृद्धि और 'केसरी' यानी सिंह जैसी निडरता व नेतृत्व क्षमता प्रदान करने की शक्ति होती है. कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और यहां गुरु उच्च के समान परम शुभ फल देते हैं. इस वजह से यह गजकेसरी राजयोग जातकों के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में उन्नति और समाज में बड़ा पद-प्रतिष्ठा लेकर आएगा. आइए जानते हैं कि 4 अक्टूबर को बनने वाले इस गजकेसरी राजयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत बदलने वाली है.

मेष राशि (Aries)

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मेष राशि के जातकों के लिए यह गजकेसरी योग किसी वरदान से कम नहीं साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि (Increment) की खुशखबरी मिल सकती है. आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से गति पकड़ेंगे. कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक मुनाफा होगा, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों पर गुरु और चंद्रमा की इस युति की विशेष कृपा रहने वाली है. जो लोग लंबे समय से नया कारोबार शुरू करने या प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे थे, उनके लिए समय बेहद शुभ है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता और वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपसे आकर्षित होंगे. विदेश व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और गुरु इस राशि में अति शुभ प्रभाव देते हैं, इसलिए यह राजयोग आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा. घर-परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. नया वाहन, मकान या आभूषण खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

कुंभ राशि (Aquarius) 

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित हो सकता है. पुरानी आर्थिक परेशानियों और कर्ज से राहत मिलने के संकेत हैं. आय के अतिरिक्त और नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता हासिल हो सकती है.

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