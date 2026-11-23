स्कूल की क्लास में बैठकर पढ़ाई करने के बजाय अगर लाइव क्रिकेट मैच देखने का मौका मिल जाए तो शायद ही कोई बच्चा इसे छोड़ना चाहेगा. ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में देखने को मिला, जहां कुछ स्कूली बच्चे क्लास बंक करके भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखने स्टेडियम पहुंच गए. बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ही मैच का मजा ले रहे थे और आराम से बैठकर लंच भी कर रहे थे. लेकिन तभी स्टेडियम का कैमरा उनकी तरफ घूम गया. इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

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दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा था. मैच के पांचवें और आखिरी दिन स्टेडियम में एंट्री फ्री थी. ऐसे में कुछ स्कूली बच्चों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया. वे स्कूल जाने के बजाय क्रिकेट का लाइव मैच देखने पहुंच गए.

बच्चे स्टेडियम में बैठकर मैच का आनंद ले रहे थे. उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी. लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में कैमरा उनकी इस मस्ती को सबके सामने ला देगा.

कैमरे को देखते ही छिपाने लगे चेहराबच्चे अपनी सीट पर बैठकर मैच देख रहे थे और लंच कर रहे थे. तभी स्टेडियम का कैमरा उनकी तरफ घूम गया. जैसे ही बच्चों को एहसास हुआ कि कैमरे में उनका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है, वे तुरंत नीचे झुकने लगे. किसी ने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया तो कोई सीट के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा.

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बच्चों की इस हरकत से साफ लग रहा था कि उन्हें डर था कि कहीं उनके माता-पिता या स्कूल वाले उन्हें टीवी पर न देख लें. कैमरे से बचने की उनकी कोशिश ने इस पल को और मजेदार बना दिया. इस मजेदार पल का वीडियो @blackcapsnz नाम के हैंडल से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा - आशा है कि मां मैच नहीं दे रही होंगी.

इस कैप्शन ने वीडियो का मजा दोगुना कर दिया. सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींचने लगा. यूजर्स बच्चों की मासूम हरकत देखकर हंस रहे हैं. कई लोगों को अपना स्कूल का समय याद आ गया, जब वे भी कभी-कभी क्लास से बचने के बहाने तलाशते थे.

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया बच्चों का अंदाज

वीडियो पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ यूजर्स ने बच्चों के कैमरे से बचने की कोशिश को बेहद मजेदार बताया, तो कुछ ने कहा कि लाइव क्रिकेट मैच देखने का मौका मिले तो क्लास छोड़ने का मन किसी का भी कर सकता है.

वहीं, कुछ लोगों ने इस वीडियो को आज के दौर में एक अच्छा बदलाव भी बताया. उनका कहना था कि जहां आजकल बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, वहीं इन बच्चों को दोस्तों के साथ स्टेडियम में बैठकर लाइव क्रिकेट का मजा लेते देखना अच्छा लगा.

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बहरहाल, इन बच्चों के लिए भारत-न्यूजीलैंड का यह मुकाबला शायद लंबे समय तक यादगार रहेगा. हालांकि, कैमरे में कैद होने के बाद अब उनके स्कूल और घरवालों को भी पता चल गया होगा कि उस दिन वे क्लास में क्यों नहीं थे!

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