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छतरपुर में शव के साथ शर्मनाक लापरवाही! कचरा वाहन से ले जाने का VIDEO वायरल, CMHO ने मांगी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. बड़ामलहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कचरा वाहन के जरिए शव ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. CMHO ने BMO से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है. जांच के बाद लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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CMHO ने BMO से मांगा जवाब.(Photo: Screengrab)
CMHO ने BMO से मांगा जवाब.(Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बड़ामलहरा से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है. यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक शव को कचरा वाहन के जरिए ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई.

वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आर.पी. गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लिया. उन्होंने बड़ामलहरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. CMHO ने BMO से फोन पर भी बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मामले को लेकर संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी.

यह भी पढ़ें: झांसी: दूल्हे पर तानी पिस्टल, रिश्तेदारों को जमकर पीटा... छतरपुर से आई बारात पर टूटा दबंगों का कहर

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक के परिजनों ने शव को ले जाने के लिए नगर पालिका के शव वाहन को बुलाया था. बताया जा रहा है कि शव वाहन समय पर उपलब्ध नहीं हो सका. इसके बाद किन परिस्थितियों में शव को कचरा वाहन के जरिए ले जाया गया, इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

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शव वाहन नहीं मिलने पर उठे सवाल

इस घटना ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब शव को ले जाने के लिए निर्धारित वाहन उपलब्ध नहीं हुआ, तो परिजनों को कचरा वाहन का सहारा क्यों लेना पड़ा. स्वास्थ्य विभाग अब इसी पहलू की पड़ताल कर रहा है.

देखें वीडियो...

CMHO डॉ. आर.पी. गुप्ता के मुताबिक, शासन की ओर से प्रत्येक जिले के लिए दो शव वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. इन वाहनों का संचालन जिला मुख्यालय से किया जाता है. ऐसे में यदि शव वाहन उपलब्ध कराने में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, तो जांच के बाद संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से फिलहाल बड़ामलहरा के BMO की लिखित रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट मिलने के बाद घटनाक्रम की पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि शव को कचरा वाहन से ले जाने की स्थिति आखिर किन परिस्थितियों में बनी और इसमें किस स्तर पर चूक हुई.

रिपोर्ट के बाद तय होगी जिम्मेदारी

CMHO ने साफ किया है कि यदि जांच में शव वाहन उपलब्ध कराने में लापरवाही या स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी कोई गंभीर चूक सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी. फिलहाल विभाग उपलब्ध जानकारी और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है.

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इस मामले में BMO से विस्तृत लिखित रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट में घटना की परिस्थितियों, शव वाहन की उपलब्धता और उसके समय पर नहीं पहुंचने समेत अन्य पहलुओं की जानकारी शामिल की जाएगी. इसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला करेगा.

फिलहाल, वायरल वीडियो ने बड़ामलहरा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि शव वाहन उपलब्ध नहीं होने के पीछे क्या वजह थी और कचरा वाहन से शव ले जाने की नौबत कैसे आई.

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