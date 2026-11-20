Devuthani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन दीपदान करना भी बेहद शुभ माना जाता है.

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धार्मिक मान्यता है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में रोशनी के साथ सुख-शांति और खुशहाली भी आती है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-शांति बनी रहे और धन की कमी न हो, तो देवउठनी एकादशी के दिन कुछ खास जगहों पर दीपक जरूर जलाएं. आइए जानते हैं कि इस दिन किन 4 जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है.

1. घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं दीपक

देवउठनी एकादशी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना चाहिए. मुख्य द्वार को मां लक्ष्मी के आगमन का स्थान माना जाता है. इसलिए शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर घी या तेल का दीपक जलाएं. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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2. तुलसी के पौधे के पास जलाएं दीपक

देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व है. तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें और सुख-समृद्धि की कामना करें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु की कृपा होती है.

3. भगवान विष्णु के सामने जलाएं दीपक

देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है. इस दिन उनकी विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप करें और भगवान से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें. मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली आती है.

4. घर की रसोई में जलाएं दीपक

हिंदू धर्म में रसोई को घर की समृद्धि और अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. इसलिए देवउठनी एकादशी की शाम रसोई में भी एक छोटा दीपक जलाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और परिवार पर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है.

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