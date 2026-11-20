नितेश तिवारी की 'रामायण' में महर्षि विश्वामित्र का किरदार निभाने वाले अजिंक्य देव ने इस महाकाव्य गाथा के दो से अधिक पार्ट में बनने की संभावना पर अपना रिएक्शन दिया है. हालांकि एक्टर ने माना कि उन्होंने तीसरे पार्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेकर्स इस फ्रेंचाइजी को पांच फिल्मों तक बढ़ाते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होगी.

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'रामायण' के तीसरे पार्ट की संभावना पर बात करते हुए, अजिंक्य ने इंडिया टीवी से कहा, 'मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.' हालांकि, उन्होंने मेकर्स द्वारा और पार्ट बनाने के विचार का स्वागत करते हुए कहा, 'लेकिन अगर मेकर्स की तरफ से किसी ने ऐसा कहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि तब मुझे लगता है कि मेरा रोल और भी बड़ा होगा. यह अच्छी बात है. मेरा मतलब है, सिर्फ तीन ही क्यों? उन्हें इसे पांच पार्ट में बनाना चाहिए.'

एक्टर ने इस प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा भागों तक जुड़े रहने की अपनी इच्छा भी जताई.

'रामायण' के दूसरे पार्ट पर अजिंक्य

'रामायण' के दूसरे पार्ट के बारे में अपडेट देते हुए, अजिंक्य ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पहले ही शूट किया जा चुका है, जिससे यह पुष्टि होती है कि शूटिंग अभी चल रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाला पार्ट पहले पार्ट की तुलना में और भी बड़े पैमाने पर होगा.

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सीक्वल से दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर बात करते हुए एक्टर ने कहा, 'दूसरे पार्ट में सबसे बड़ा आकर्षण हनुमान जी होंगे, जिनका किरदार सनी देओल निभा रहे हैं.' एक और भी भव्य सिनेमाई अनुभव का वादा करते हुए, अजिंक्य ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अगला पार्ट जबरदस्त होने वाला है. यह बहुत बड़ा होगा. अगर यह बड़ा है, तो वह और भी बड़ा होगा.'

नितेश तिवारी की 'रामायण': पहले भाग में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड में हैं, जो दिवाली से पहले 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का दूसरा पार्ट 2028 में सिनेमाघरों में आने वाला है. इस बीच, पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है और खबरों के अनुसार, इसने लगभग 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

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