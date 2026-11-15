scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत में कब होगा ऐसा? थाईलैंड की सड़कें दिखाकर भारतीय ने पूछा सवाल, Video Viral

थाईलैंड की सड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पैदल यात्री को सड़क पार करते देख एक Tesla कार अचानक रुक जाती है और उसके पीछे चल रही गाड़ियां भी रुक जाती हैं.

Advertisement
X
इस वीडियो की चर्चा सिर्फ थाईलैंड की सड़कों तक सीमित नहीं है (Photos: akshat_ss/instagram)
इस वीडियो की चर्चा सिर्फ थाईलैंड की सड़कों तक सीमित नहीं है (Photos: akshat_ss/instagram)

सोशल मीडिया पर थाईलैंड की एक सड़क का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने अपने देश की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क पर लोगों के व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है. वीडियो थाईलैंड के चियांग माई का बताया जा रहा है, जहां सड़क पार करने के लिए खड़े एक पैदल यात्री को देखते ही एक Tesla चालक अपनी कार रोक देता है. इस दौरान पीछे चल रही गाड़ियां भी रुकती नजर आती हैं.

वीडियो शेयर करने वाले भारतीय क्रिएटर अक्षत श्रीवास्तव ने थाईलैंड की सड़क व्यवस्था और लोगों के व्यवहार की तारीफ की. उनके मुताबिक, वहां पैदल यात्रियों को रास्ता देने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने का तरीका ध्यान खींचता है. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत के शहरों में भी ऐसी ट्रैफिक संस्कृति क्यों नहीं विकसित हो सकती.

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वह है, जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और कार उसके लिए रुक जाती है. न तो हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और न ही ड्राइवर उसे जल्दी सड़क पार करने के लिए मजबूर करता नजर आता है. कुछ ही सेकंड का यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को भारत की सड़कों की याद दिला रहा है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshat Shrivastava (@akshat_ss)

सम्बंधित ख़बरें

16-year-old boy, Iron Man, JARVIS,
16 साल की उम्र में किया ऐसा काम, लोग कहने लगे- ‘आयरन मैन’! VIDEO
Bangladesh biker halts traffic to save frightened kitten, rides off with it in pocket
जेब में बिल्ली का बच्चा, बाइक पर शख्स... VIDEO देखकर मुस्कुरा देंगे
haridwar-ganga-clean-water-viral-video
गंगा का ऐसा रूप देख लोग हैरान, VIDEO वायरल हुआ तो फिर छिड़ी बहस
Haryana man gets Rs 2,000 challan, but the location recorded leaves him baffled
101 की स्पीड पर ₹2 हजार का चालान, लोकेशन देख दंग रह गया शख्स
Neha Bora, Neha Bora non-binary,
महिला-पुरुष नहीं... खुद को नॉन-बाइनेरी मानती हैं नेहा बोरा! ये क्या होता है?

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत में भी कई जगह लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और पैदल यात्रियों को रास्ता देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने माना कि बड़े भारतीय शहरों में सड़क पर बढ़ता ट्रैफिक, जल्दबाजी और नियमों की अनदेखी पैदल यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा करती है.

इस वीडियो की चर्चा सिर्फ थाईलैंड की सड़कों तक सीमित नहीं है. इसके जरिए एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या नियमों की जिम्मेदारी है या फिर ड्राइवर और पैदल यात्री, दोनों के व्यवहार से भी इसका सीधा संबंध है.

दरअसल, किसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ चौड़ी सड़कों या महंगी कारों से बेहतर नहीं होती. सड़क पर दूसरे लोगों के अधिकार और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. थाईलैंड के इस छोटे से वीडियो ने इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    छठ पर कैसे करें पूजा? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    2014 में 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब देश नक्सलवाद से मुक्त... जनजातीय गौरव दिवस पर बोले PM मोदी |
    पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, उड़ान भरने के बाद वापस लौटा विमान, सुरक्षित लैंडिंग |
    'तुम बच्चों को भी नहीं हरा पा रहे...', भारत की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को घेरा, VIDEO |
    'मैं इसे देखकर हैरान हूं', पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले मोहित उल्वा की बैटिंग देख हक्के-बक्के रह गए शोएब अख्तर |
    Parivarik ManuRanjan Review: पंकज त्रिपाठी-अदिति राव हैदरी की फीकी केमिस्ट्री, कमजोर कहानी ले डूबी, नहीं हुआ 'मनोरंजन' |
    8th Pay Commission: कब तक आएगी रिपोर्ट? कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर आया ये नया अपडेट |
    गाजियाबाद में मर्डर... गली के लड़कों से भाई का हो गया झगड़ा, बहन विरोध करने पहुंची तो सिर में मार दी गोली |
    21 साल की महकदीप कैसे बनी ISI की मोहरा? पति जेल में, पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में फंसकर रची ब्लास्ट की साजिश! |
    दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ा तनाव, सैन्य अभ्यास से लेकर जहाजों पर हमले तक... जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ
    Advertisement