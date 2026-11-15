भारत में कब होगा ऐसा? थाईलैंड की सड़कें दिखाकर भारतीय ने पूछा सवाल, Video Viral

सोशल मीडिया पर थाईलैंड की एक सड़क का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने अपने देश की ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क पर लोगों के व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है. वीडियो थाईलैंड के चियांग माई का बताया जा रहा है, जहां सड़क पार करने के लिए खड़े एक पैदल यात्री को देखते ही एक Tesla चालक अपनी कार रोक देता है. इस दौरान पीछे चल रही गाड़ियां भी रुकती नजर आती हैं.

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वीडियो शेयर करने वाले भारतीय क्रिएटर अक्षत श्रीवास्तव ने थाईलैंड की सड़क व्यवस्था और लोगों के व्यवहार की तारीफ की. उनके मुताबिक, वहां पैदल यात्रियों को रास्ता देने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क पर अनुशासन बनाए रखने का तरीका ध्यान खींचता है. उन्होंने सवाल उठाया कि भारत के शहरों में भी ऐसी ट्रैफिक संस्कृति क्यों नहीं विकसित हो सकती.

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वह है, जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और कार उसके लिए रुक जाती है. न तो हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और न ही ड्राइवर उसे जल्दी सड़क पार करने के लिए मजबूर करता नजर आता है. कुछ ही सेकंड का यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों को भारत की सड़कों की याद दिला रहा है.

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वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई. कुछ यूजर्स ने कहा कि भारत में भी कई जगह लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं और पैदल यात्रियों को रास्ता देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने माना कि बड़े भारतीय शहरों में सड़क पर बढ़ता ट्रैफिक, जल्दबाजी और नियमों की अनदेखी पैदल यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा करती है.

इस वीडियो की चर्चा सिर्फ थाईलैंड की सड़कों तक सीमित नहीं है. इसके जरिए एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या नियमों की जिम्मेदारी है या फिर ड्राइवर और पैदल यात्री, दोनों के व्यवहार से भी इसका सीधा संबंध है.

दरअसल, किसी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ चौड़ी सड़कों या महंगी कारों से बेहतर नहीं होती. सड़क पर दूसरे लोगों के अधिकार और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है. थाईलैंड के इस छोटे से वीडियो ने इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

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