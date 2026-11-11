मालिक ने दिवाली पर ट्रक ड्राइवर को दिए ऐसे गिफ्ट, वीडियो देखकर लोग बोले- दिल जीत लिया

दिवाली का त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है. इस दिन लोग अपने परिवार और करीबियों को उपहार देते हैं. लेकिन कई बार एक छोटा सा तोहफा भी किसी के लिए जिंदगी का यादगार पल बन जाता है. ऐसा ही कुछ एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में ट्रक ड्राइवर को दिवाली के मौके पर उसके मालिक की तरफ से कई उपहार दिए जाते हैं. खास बात यह है कि ड्राइवर को अपनी जिंदगी में पहली बार काम के बदले इस तरह सम्मान और तोहफे मिले हैं. उपहार देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है.

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वीडियो में दिख रहे ट्रक ड्राइवर का नाम सुरेश मौर्य बताया गया है. वह पिछले 11 साल से एक ही मालिक के साथ काम कर रहे हैं. दिवाली के मौके पर उनके मालिक ने उनकी मेहनत और लंबे समय से की जा रही सेवा को देखते हुए उन्हें खास तोहफा देने का फैसला किया. सुरेश को मिले इस गिफ्ट में एक नई शर्ट, एक पैंट, मिल्टन का टिफिन बॉक्स सेट, मिल्टन का थर्मस फ्लास्क, एक किलो काजू कतली और 1,000 रुपये नकद शामिल थे.

गिफ्ट देखकर बोले- जिंदगी में पहली बार मिला ऐसा तोहफा

वीडियो में सुरेश एक-एक करके अपने सभी उपहार खोलते और कैमरे पर दिखाते नजर आते हैं. वह हर चीज को देखकर काफी खुश होते हैं. उनकी खुशी तब और खास हो जाती है, जब वह बताते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह के उपहार मिले हैं. उनके लिए ये तोहफे सिर्फ कपड़े, मिठाई या पैसे नहीं थे, बल्कि उनकी मेहनत को मिली पहचान भी थे.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने की मालिक की तारीफ

सुरेश मौर्य का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर लोग उनके मालिक के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद है उनका टिफिन हमेशा खाने से भरा रहे. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उन्हें किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट मिले हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि हर किसी के पास बांटने के लिए दौलत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का दिल इतना बड़ा होता है कि वे दूसरों की दिवाली रोशन कर देते हैं.

कई लोगों ने कहा कि किसी कर्मचारी की मेहनत को पहचानना और उसे सम्मान देना बहुत जरूरी है. इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया कि किसी को खुशी देने के लिए बहुत महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए जिंदगी भर की याद बन जाती है.

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