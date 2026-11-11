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जय बाबा केदार के जयकारों के बीच बंद हुए मंदिर के कपाट, 19.22 लाख श्रद्धालुओं ने इस साल किए दर्शन

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम में कपाट बंद कर दिए गए हैं. भक्तों के लिए अब बाबा के दर्शन रुक गए हैं. कपाट बंद करने का समय आज 11 नवंबर की सुबह 8:30 बजे तय किया गया था. इसी के साथ स्वयंभू शिवलिंग को समाधि देने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है.

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बाबा केदारनाथ के कपाट किए गए बंद. (Photo: ITG)
बाबा केदारनाथ के कपाट किए गए बंद. (Photo: ITG)

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस साल की यात्रा अब विराम लग गया है. बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं. इसी के साथ मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन रुक गए हैं और बाबा केदार के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. कपाट बंद होने के इस खास पल का गवाह बनने के लिए हजारों श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे.

केदारनाथ मंदिर में सुबह से ही कपाट बंद करने की धार्मिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी. मंदिर में मौजूद श्रद्धालु इस खास मौके को देखने के लिए जुटे हुए थे. तय कार्यक्रम के मुताबिक, सुबह साढ़े 8 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए. इसके साथ ही इस साल के लिए धाम में दर्शन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई.

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सर्दियों में यहां विराजेंगे बाबा केदार

हर साल सर्दियों में बर्फबारी और खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. इसके बाद बाबा केदार की पूजा-अर्चना शीतकालीन गद्दीस्थल पर होती है. इस दौरान श्रद्धालु वहां जाकर भी बाबा के दर्शन कर सकते हैं. कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की उत्सव डोली परंपरागत यात्रा के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होगी. इस तरह केदारनाथ धाम में इस साल की यात्रा का समापन हो गया.

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यह भी पढ़ें: केदारनाथ में भक्तों का महासैलाब, दर्शन के लिए सुबह से शाम तक कतार... VIP गेट पर धक्का-मुक्की

केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से एक दिन पहले का नजारा बेहद खास रहा. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. शाम होते-होते मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी. जैसे ही अंतिम संध्याकालीन आरती शुरू हुई, पूरा माहौल भक्ति में डूब गया. घंटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और बाबा केदार के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने इस साल के आखिरी शाम के दर्शन किए.

Kedarnath Temple Doors to Close Today as Winter Break Begins

19 लाख 22 हजार 138 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन

इस बार की यात्रा में मौसम और रास्तों की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे. 19 लाख 22 हजार 138 श्रद्धालुओं का आंकड़ा बताता है कि केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है. यात्रा के दौरान धाम में पहुंचने वाले भक्तों के लिए प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से जरूरी व्यवस्थाएं की गईं.

अब कपाट बंद होने के साथ ही केदारनाथ धाम में नियमित दर्शन और पूजा का सिलसिला सर्दियों के लिए थम गया है. हालांकि, बाबा केदार की पूजा पूरी तरह बंद नहीं होगी. परंपरा के मुताबिक, शीतकाल में बाबा की पूजा उनके शीतकालीन गद्दीस्थल पर होगी. इसी परंपरा के तहत बाबा की उत्सव डोली धाम से रवाना होगी और श्रद्धालु शीतकाल में भी वहां पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे. भक्तों को अब अगले यात्रा सीजन में बाबा केदार के धाम के दोबारा खुलने का इंतजार रहेगा.

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