गुरुग्राम: ट्रैफिक पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने की तैयारी, हर 2 महीने में होगा पुलिसकर्मियों और होमगार्ड का तबादला

गुरुग्राम में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब शहर में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और होमगार्ड का हर 60 दिन में रैंडम ट्रांसफर किया जाएगा. यह तबादला किसी अधिकारी की मनमर्जी से नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए किया जाएगा.

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पुलिस कमिश्नर शिबास कबिराज (Sibash Kabiraj) ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कई सख्त निर्देश जारी किए हैं. इनका मकसद ड्यूटी के दौरान होने वाली गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिस में तैनात जोनल ऑफिसर (ZO) और ट्रैफिक इंस्पेक्टर (TI) की भी जवाबदेही तय की गई है. अगर उनके अधीन काम करने वाला कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी, होमगार्ड या स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो संबंधित जोनल ऑफिसर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

यानी अब केवल रिश्वत या अवैध वसूली करने वाले कर्मचारी पर ही कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगा जाएगा. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि ट्रैफिक ड्यूटी में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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दरअसल, गुरुग्राम में यह सख्ती एक होमगार्ड के कथित तौर पर दिवाली गिफ्ट मांगने के मामले के बाद की गई है. यह घटना 7 नवंबर की है, जब एक व्लॉगर अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में कार से जा रहा था. इसी दौरान साइबर हब (Cyber Hub) के पास ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने उसे कार रोकने का इशारा किया.

इसके बाद होमगार्ड ने परिवार के लोगों को बार-बार 'हैप्पी दिवाली' कहना शुरू कर दिया. शुरुआत में यह सामान्य बातचीत जैसी लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसने कथित तौर पर दिवाली के नाम पर पैसे या गिफ्ट मांगने शुरू कर दिए.

आरोपी होमगार्ड ने कथित तौर पर कहा कि उसकी दिवाली सूखी यानी बिना किसी गिफ्ट के निकल गई. इस पर कार में मौजूद व्लॉगर ने कहा कि उसके पास वॉलेट नहीं है. आरोप है कि इसके बाद होमगार्ड ने पूछा, 'तो क्या कार में बैठे किसी भी भाई के पास वॉलेट नहीं है?'

इस बातचीत के दौरान हुई घटना का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा और होमगार्ड के व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे.

इस मामले में गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 (DLF Phase-3) थाने में आरोपी होमगार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पुलिस कमिश्नर शिबास कबिराज ने ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के कामकाज की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए.

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साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का गलत व्यवहार, अवैध वसूली या भ्रष्ट आचरण सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में हर 60 दिन में रैंडम ट्रांसफर की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है.

पुलिस कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. ये बैठकें जोनल स्तर तक आयोजित की जाएंगी, ताकि ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात हर कर्मचारी तक पुलिस प्रशासन के निर्देश पहुंच सकें.

अधिकारियों को साफ तौर पर बताया जाएगा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए फील्ड में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) में तैनात एसीपी रैंक के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें नियमित रूप से शहर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की जांच और निगरानी सुनिश्चित करनी होगी. इसका उद्देश्य यह देखना है कि ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं.

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सीसीटीवी फुटेज के जरिए ड्यूटी के दौरान होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी. पुलिस प्रशासन का मानना है कि इससे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. अब चालान की कार्रवाई बॉडी-वॉर्न कैमरों (Body-Worn Cameras) की निगरानी में सुनिश्चित की जाएगी. यानी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चालान काटने की प्रक्रिया के दौरान कैमरे से निगरानी में रहना होगा.

इससे पुलिसकर्मी और वाहन चालक के बीच होने वाली बातचीत और कार्रवाई को रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी. गुरुग्राम पुलिस की इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और ड्यूटी के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अंकुश लगाना है.

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