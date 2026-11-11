Bhai Dooj 2026: आज इतने बजे शुरू होगी भाई दूज की पूजा, 2 घंटे 10 मिनट का शुभ मुहूर्त

Bhai Dooj Tilak Muhurat: भाई-बहन के प्यार और स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है. इस साल यह पर्व आज यानी 11 नवंबर को मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. वहीं, भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार भेंट करते हैं. भाई दूज को देश के अलग-अलग हिस्सों में भैया दूज, भाऊ बीज, यम द्वितीया और भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ समय क्या है और इस दिन यमुना स्नान क्यों किया जाता है.

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भाई दूज 2026 तिलक शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी. यह तिथि 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी.

भाई दूज पर भाइयों को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक है. इस दौरान बहनें अपने भाइयों को तिलक कर सकती हैं. इसके बाद उनकी आरती उतारकर मिठाई खिलाई जाती है. साथ ही भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना की जाती है.

भाई दूज पर यमुना में स्नान क्यों करते हैं?

भाई दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा काफी पुरानी है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन यमुना स्नान को विशेष पुण्यदायी बताया गया है. माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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पौराणिक कथा के अनुसार, यमराज की बहन यमुना ने एक बार उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया था. यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे तो यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया और भोजन कराया. बहन के इस प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा. तब यमुना ने वर मांगा कि हर साल इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे. तभी से इस दिन को यम द्वितीया के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई.

भाई दूज का धार्मिक महत्व

भाई दूज सिर्फ तिलक लगाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास को दर्शाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को घर बुलाती हैं. उनके माथे पर तिलक लगाती हैं और मिठाई खिलाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई को सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है. वहीं बहनों को भी सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

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