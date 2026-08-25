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जान हथेली पर, पीठ पर बस्ते, सिंगरौली में उफनते नाले में बहने लगे मासूम, ग्रामीणों ने बचाई जान, वीडियो

सिंगरौली के बिहरा गांव में सोमवार को उफनते बलिया नाले को पार कर स्कूल जा रहे कई बच्चे तेज बहाव में डूबने लगे. ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचकर बच्चों को बचाया और कई बच्चों को पकड़कर नाला पार कराया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिला प्रशासन ने संबंधित स्कूल के प्राचार्य से प्रतिवेदन मांगा है और मामले की जांच की जा रही है.

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तेज बहाव में फंसे बच्चे, डूबने लगे तो ग्रामीणों ने बचाया. (Photo: Screengrab)
तेज बहाव में फंसे बच्चे, डूबने लगे तो ग्रामीणों ने बचाया. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं. ऐसे में कई गांवों के बच्चों के सामने स्कूल पहुंचने की मुश्किल खड़ी हो गई है. सिंगरौली के बिहरा गांव में सोमवार को कुछ बच्चे उफनते नाले को पार कर स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान कई बच्चे नाले के तेज बहाव में डूबने लगे. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को डूबने से बचा लिया. मामला जिला मुख्यालय से करीब 10 मील दूर स्थित बिहरा गांव का बताया जा रहा है. यहां शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए बलिया नाला पार करना पड़ता है. ग्रामीणों के मुताबिक, बलिया नाला पर रपटा नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

सोमवार को भी बच्चे रोज की तरह स्कूल जाने के लिए नाले को पार कर रहे थे. लगातार बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव तेज था. बच्चे जैसे ही नाला पार करने लगे, कुछ बच्चे पानी के बहाव में फंस गए और डूबने लगे. बच्चों को परेशानी में देखकर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े. ग्रामीणों ने समय रहते बच्चों को नाले से बाहर निकाला. कई बच्चों को ग्रामीणों ने पकड़-पकड़कर नाले के इस पार से उस पार पहुंचाया. इस दौरान बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई. घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लगातार बारिश से सिंगरौली में नदी-नाले उफान पर

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वीडियो सामने आने के बाद मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में पहुंचा. प्रशासन ने संबंधित स्कूल के प्राचार्य से इस मामले में प्रतिवेदन मांगा है. प्रशासन अब स्कूल की ओर से दिए जाने वाले प्रतिवेदन का इंतजार कर रहा है. मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. संबंधित प्राचार्य से प्रतिवेदन मांगा गया है. प्रतिवेदन मिलने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा.

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वहीं, इस मामले में एसडीएम सुरेश जाधव का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. वह पहले मामले की जानकारी लेंगे और इसके बाद ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे. बिहरा गांव में सामने आए इस वीडियो ने बारिश के दौरान बच्चों के स्कूल जाने की मुश्किल को सामने ला दिया है. बलिया नाला पर रपटा नहीं होने के कारण बच्चों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. सोमवार को भी बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ और तेज बहाव के बीच कुछ बच्चे डूबने लगे.

ग्रामीणों की तत्परता के कारण बच्चों को समय रहते बचा लिया गया. कई ग्रामीण बच्चों को पकड़कर नाला पार कराते हुए दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में भी बच्चों को नाले के पानी के बीच से गुजरते हुए देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है और संबंधित स्कूल प्राचार्य से प्रतिवेदन मांगा गया है. वहीं एसडीएम ने भी वीडियो के आधार पर पहले पूरी जानकारी लेने की बात कही है.

उफनते नाले को पार कर स्कूल जा रहे थे बच्चे

फिलहाल प्रशासन को स्कूल प्राचार्य की ओर से दिए जाने वाले प्रतिवेदन का इंतजार है. इसके बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल इतना जरूर है कि लगातार बारिश के बीच उफनते नाले को पार करते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ग्रामीणों की तत्परता से बच्चों को डूबने से बचाया गया.
 

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