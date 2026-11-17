केरल के कन्नूर जिले में एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या होने के 10 साल बाद बड़ी कामयाबी मिली है. अप्रैल 2016 में इरिक्कुर इलाके में हुई इस हत्या के मुख्य आरोपी अब्बास अली को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी को उसके गृह नगर से पकड़ा. इस गिरफ्तारी के साथ ही करीब एक दशक से उसकी तलाश खत्म हो गई है.

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पुलिस के मुताबिक, इस मामले में दो अन्य आरोपी परवीन बानू (55) और सकीना फातिमा (32) को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. ये दोनों भी दिल्ली की रहने वाली हैं. मामला 30 अप्रैल 2016 का है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कपड़े का व्यापार करने वाले बनकर इरिक्कुर इलाके में पहुंचे थे. उन्होंने बुजुर्ग महिला कुन्हामिना के घर के पास ही एक मकान किराये पर लिया था.

इलाके में रहने के दौरान आरोपियों ने महिला से जान-पहचान बढ़ाई.। धीरे-धीरे उससे दोस्ती की और उसका भरोसा जीत लिया. इसी पहचान का फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

घर में घुसकर चाकू से किए थे -कई वार

30 अप्रैल की सुबह कुन्हामिना पर आरोपियों ने हमला किया. उन पर गर्दन, पेट और सीने पर चाकू से कई वार किए गए. हमले में महिला की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत सुनिश्चित करने के बाद आरोपी उनके सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए. लूटे गए सामान में करीब ढाई सॉवरेन वजन की सोने की चेन और एक सोने की चूड़ी शामिल थी.

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पहले ही पकड़े जा चुके हैं दो आरोपी

इस मामले में क्राइम ब्रांच पहले ही परवीन बानू और सकीना फातिमा को गिरफ्तार कर चुकी थी. हालांकि, मुख्य आरोपी अब्बास अली पुलिस की पकड़ से बाहर था. उसकी तलाश करीब 10 साल तक जारी रही. अब दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मामले की जांच आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. एक दशक पहले हुई इस वारदात में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ने लंबे समय से चल रही तलाश को खत्म कर दिया है.

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