50 हजार बीयर कैन की चोरी, कंपनी ने बोला- 19 दिन में वापस दे जाना!

अमेरिका में बीयर की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर कर दिया. यहां चोर एक-दो पेटी नहीं, बल्कि पूरी 50 हजार कैन बीयर से भरा ट्रक ही लेकर गायब हो गए.

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चोरी हुई बीयर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसका वजन करीब 40 हजार पाउंड यानी 18 हजार किलो से ज्यादा बताया जा रहा है. मामला सामने आने के बाद बीयर बनाने वाली कंपनी ने चोरों से एक अनोखी अपील की है- बीयर वापस कर दो, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा.

ट्रक में भरी थी 50 हजार कैन बीयर

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है. 17 अगस्त को मोंटक्लेयर शहर स्थित एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बीयर से भरा एक ट्रक गायब हो गया. इस ट्रक में PBR बीयर के 1,602 केस रखे हुए थे. इन सभी केस में करीब 50 हजार कैन बीयर थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा माल करीब 40 हजार पाउंड यानी लगभग 18 टन का था. इस बीयर की कीमत करीब 45 हजार डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 40 लाख रुपये के आसपास बताई गई है.

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कंपनी ने चोरों से कहा- बीयर वापस कर दो

चोरी की खबर सामने आने के बाद बीयर कंपनी ने 21 अगस्त को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. कंपनी ने चोरों से सीधे बीयर लौटाने की अपील की. कंपनी ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि हम समझते हैं कि आप अपने दोस्तों के सामने यह दिखाना चाहते होंगे कि आपके पास कितनी PBR है, लेकिन काश आपने इसे सही तरीके से हासिल किया होता.

इसके बाद कंपनी ने चोरों को एक खास डेडलाइन भी दे दी. PBR ने कहा कि 18 दिन और 44 मिनट के अंदर बीयर से भरा ट्रक वापस कर दो, और इसके बदले कंपनी कोई सवाल नहीं पूछेगी. कंपनी ने साथ ही कहा कि इस समय सीमा के खत्म होने तक वह ऐसे व्यक्ति को इनाम भी देगी, जो इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सके. PBR ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा - यह सच है और हम पूरी तरह गंभीर हैं.

18 दिन 44 मिनट का क्या है राज?

अब कंपनी ने आखिर 18 दिन और 44 मिनट का ही समय क्यों दिया. इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया. हालांकि, माना जा रहा है कि यह संख्या PBR के इतिहास से जुड़ी हो सकती है. कंपनी की शुरुआत 1844 में हुई थी.

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यानी 18 दिन और 44 मिनट का यह काउंटडाउन शायद कंपनी के स्थापना वर्ष 1844 की ओर इशारा करता है. हालांकि, कंपनी ने खुद इसकी पुष्टि नहीं की है. यह भी साफ नहीं है कि बीयर के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति को कंपनी की ओर से कितना इनाम दिया जाएगा.

एक घंटे के अंदर हुईं दो चोरियां

मोंटक्लेयर पुलिस के मुताबिक, 17 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कार्गो चोरी की दो घटनाएं सामने आईं. पुलिस को शक है कि दोनों घटनाओं का आपस में संबंध हो सकता है. पहली घटना सुबह करीब 10 बजे हुई. एक ट्रक में सामान लादा गया था, जिसे टक्सन एरिजोना पहुंचाया जाना था. लेकिन सामान अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं. इस शिपमेंट की कीमत करीब 45 हजार डॉलर थी.

इसके करीब एक घंटे बाद दूसरी घटना हुई. पुलिस के मुताबिक, एक शख्स ने खुद को कंपनी का सब-कॉन्ट्रैक्टर बताया और फर्जी कागजात दिखाकर करीब 25 हजार डॉलर कीमत की बीयर उठवा ली.

जांचकर्ताओं को दोनों घटनाओं में कई समानताएं मिली हैं. इसी वजह से पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं दोनों चोरियां एक ही फर्जी कार्गो चोरी के गिरोह का काम तो नहीं हैं.

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

PBR ने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मोंटक्लेयर पुलिस विभाग ने भी पुष्टि की है कि वह दोनों मामलों की जांच कर रहा है. फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि बीयर से भरा ट्रक कहां गया और उसके पीछे कौन लोग हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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उधर, PBR की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बजाय जमकर मजाक किया. एक यूजर ने लिखा कि यह कोई चोरी हुआ ट्रक नहीं, बल्कि खाली कैन का ट्रक है और वह उसके घर के ड्राइववे में खड़ा है. एक दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, ये मैंने नहीं किया... कल रात 10 बजे मेरे घर पार्टी है.

अब देखना दिलचस्प होगा कि 50 हजार कैन बीयर से भरा यह ट्रक कंपनी के बताए समय के अंदर वापस आता है या फिर पुलिस को ही इस 'बीयर मिस्ट्री' का जवाब तलाशना पड़ेगा.



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