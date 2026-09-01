पाकिस्तान क्रिकेट में आया भूचाल, मिस्बाह-उल-हक ने PCB को भेजा इस्तीफा, छोड़ा सेलेक्टर पद

पाकिस्तान क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच एक और बड़ा भूचाल आ गया है. पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की सेलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के फैसले में मिस्बाह को शामिल नहीं किया गया था. इसी बात से वह नाराज थे.

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द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्बाह ने PCB को अपना इस्तीफा भेज दिया है. मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्बाह फिलहाल नोटिस पीरियड पूरा करेंगे और इसके बाद औपचारिक तौर पर सेलेक्शन कमेटी से अलग हो जाएंगे.

7 खिलाड़ियों को घर भेजने के फैसले ने बिगाड़ी बात

पाकिस्तान को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में करारी हार मिली थी. इसके बाद PCB ने टेस्ट स्क्वॉड में बड़े बदलाव कर दिए. बोर्ड ने तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए सात खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर दिया और उनकी जगह नए खिलाड़ियों को शामिल किया. यह मुकाबला एडबेस्टन में खेला जाना है.

रिपोर्ट के अनुसार, मिस्बाह इस फैसले के तरीके से खुश नहीं थे. खास तौर पर उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि सात खिलाड़ियों को घर भेजने के फैसले को लेकर हुई चर्चा में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया. मिस्बाह सेलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और टीम के सेलेक्शन प्रोसेस में उनकी भूमिका थी. इसके बावजूद इतने बड़े बदलाव के दौरान उनसे राय नहीं ली गई. यही बात उनके इस्तीफे की बड़ी वजह मानी जा रही है.

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PCB ने कोचिंग स्टाफ में भी किया बड़ा फेरबदल

सिर्फ खिलाड़ियों पर ही गाज नहीं गिरी. लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद PCB ने पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव कर दिया. रेड-बॉल हेड कोच सरफराज अहमद को उनके पद से हटा दिया गया. इसके अलावा तेज गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया. अब इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में पाकिस्तान की टीम की देखरेख व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और बॉलिंग कोच एश्ले नॉफ्के करेंगे. तीसरा और आखिरी टेस्ट 9 से 13 सितंबर तक एडबेस्टन में खेला जाएगा.

मिस्बाह ने इसी साल संभाली थी सेलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी

मिस्बाह-उल-हक मार्च 2026 में पाकिस्तान की सेलेक्शन कमेटी में शामिल हुए थे. PCB ने चयन पैनल में बदलाव करते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी थी. यह बदलाव अलीम डार के टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस्तीफा देने के बाद हुआ था. उसी समय पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को भी सेलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया था.अब उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है.

सरफराज के कार्यकाल में भी टीम का प्रदर्शन रहा कमजोर

सरफराज अहमद ने 18 अप्रैल को पाकिस्तान के रेड-बॉल हेड कोच का पद संभाला था. इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दो टेस्ट का दौरा किया.वहां पाकिस्तान को 0-2 से सीरीज गंवानी पड़ी. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. अब इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान शुरुआती दोनों टेस्ट गंवा चुका है. तीन मैचों की सीरीज में टीम 0-2 से पीछे है. ऐसे में एजबेस्टन टेस्ट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक और मुकाबला नहीं होगा. यह टीम के पास सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का आखिरी मौका है.

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इंग्लैंड में पाकिस्तान का संकट गहराया

पाकिस्तान की टेस्ट टीम इस समय मैदान के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर मुश्किल में है. पहले दो टेस्ट में हार के बाद टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठे.

इसके बाद PCB ने सात खिलाड़ियों को घर भेजने का फैसला किया. कोचिंग स्टाफ में बदलाव किया गया और अब मिस्बाह-उल-हक के इस्तीफे की खबर ने बोर्ड के फैसलों पर नई बहस छेड़ दी है.

मिस्बाह पाकिस्तान के सबसे अनुभवी क्रिकेटरों में से एक रहे हैं. उन्होंने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी की है और बाद में नेशनल टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी भी संभाली.

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