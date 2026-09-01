दिल्ली में आज इन रास्तों से बचें, शाम सात बजे तक रूट डायवर्जन

दिल्ली में मंगलवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निकाली जाने वाली शोभायात्रा के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. शोभायात्रा के दौरान DBG रोड, अजमल खां रोड और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही धीमी रहने और जाम लगने की आशंका है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करने और प्रभावित सड़कों से बचने की सलाह दी है.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित शोभायात्रा मंगलवार दोपहर 1 बजे शुरू होगी और शाम करीब 7 बजे तक चलेगी. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.

करीब 2 हजार श्रद्धालु होंगे शामिल

पुलिस के मुताबिक, शोभायात्रा में करीब 2,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यात्रा में रथ और विभिन्न झांकियां भी शामिल होंगी. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए यात्रा के मार्ग और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है.

एडवाइजरी में कहा गया है कि शोभायात्रा के दौरान DBG रोड, अजमल खां रोड और आसपास की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है. इन इलाकों में ट्रैफिक धीमा हो सकता है और कुछ हिस्सों में जाम की स्थिति भी बन सकती है.

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दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक इन सड़कों से बचें

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से मंगलवार को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक DBG रोड और अजमल खां रोड से बचने की अपील की है. लोगों को घर से निकलने से पहले अपना रूट प्लान करने और अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी गई है.

प्रभावित इलाकों से गुजरने वाले वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों के तौर पर पंचकुइयां रोड और न्यू रोहतक रोड के साथ अपनी सुविधा के मुताबिक आसपास की दूसरी सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से शोभायात्रा के मार्ग पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है. इसके साथ ही वाहन चालकों को ट्रैफिक संकेतों और लागू पाबंदियों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि यात्रा के दौरान जाम और अन्य असुविधाओं को कम किया जा सके.

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