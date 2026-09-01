ये पाकिस्तानी डोमिनोज है... यहां मेन्यू से लेकर पिज्जा तक सबकुछ नकली

पाकिस्तानी किसी भी चीज का फेक वर्जन बनाने में सबसे आगे रहते हैं. कभी पिज्जा हट का नकली स्टोर, तो कभी मैकडोनाल्ड का नकली आउटलेट. वहां बड़े- बड़े ब्रांड के फेक और नकली वर्जन तुरंत तैयार हो जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. इसमें एक विदेशी शख्स ने पाकिस्तान के नकली डोमिनोज स्टोर की झलक दिखाई है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @alexwandersyt ना के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है - पाकिस्तान में फेक डोमिनोज. वीडियो के मुताबिक, यह डोमिनोज के नाम की नकल करता हुआ यह फेक पिज्जा स्टोर पाकिस्तान के हुंजा इलाकेम में है.

वीडियो में शख्स सबसे पहले नकली डोमिनोज स्टोर के लोगो की तरफ कैमरा को फोकस करता है और बताता है कि इन्होंने लोगो की नकल भी ठीक से नहीं की है. इसके बाद वह स्टोर के अंदर जाता है. इसके बाद वह काउंटर पर पहुंचकर सीधा सवाल करता है - क्या यह असली डोमिनोज है या नकली. इस पर वहां बैठे स्टाफ जवाब देते हैं - यह पाकिस्तानी डोमिनोज है.

विदेशी शख्स कहता है - ये सही है कि यह पाकिस्तानी डोमिनोज है. उसके बाद वह मेन्यू लेकर उसमें दिए गए पिज्जा के टाइप और उसकी प्राइस दिखाना शुरू करता है. फिर वह एक चिकन सुप्रीम पिज्जा ऑर्डर करता है. कुछ देर बाद उसके टेबल पर पाकिस्तानी डोमिनोज का पिज्जा आ जाता है.

विदेशी व्लॉगर कहता है कि मैं पाकिस्तान के हुंजा इलाके में इस फेक डोमिनोज में मिलने वाले पिज्जा को 10 में से 1.7 रेटिंग दूंगा. क्योंकि यह काफी बुरा है. इस वीडियो पर काफी लोगों के रिएक्शन आए हैं.

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एक यूजर ने लिखा है पाकिस्तान के लोग पिज्जा बनाना नहीं जानते हैं. इसके डोव काफी मोटे होते हैं और इनमें खूब सारा चीज भर दिया जाता है. येलोग एक फ्लफी पेस्ट्री बना देते हैं. एक यूजर ने लिखा है कि पाकिस्तान देश ही फेक है ओरिजनल तो इंडिया है. एक यूजर ने लिखा है - जरूर ये डोमिनोज चाइनीज होगा. क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को नकली और सेकंड और थर्ड कॉपी काफी पसंद है.

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