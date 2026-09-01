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बादशाह की दूसरी शादी भी टूटी, पहली पत्नी संग 8 साल में हुआ था तलाक, कहां है बेटी?

रैपर और सिंगर बादशाह की लव लाइफ इस समय इंटरनेट का ट्रेंडिंग टॉपिक बनी हुई है. बादशाह की दूसरी शादी 5 महीने में टूट गई है. पहली पत्नी संग भी सिंगर का तलाक हो चुका है. पहली शादी से उनकी एक बेटी भी है, जो सात समंदर पार रहती है.

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कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? (Photo: Instagram)
कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी? (Photo: Instagram)

बॉलीवुड के फेमस रैपर और सिंगर बादशाह इस समय हेडलाइन्स में हैं. बादशाह की ईशा रिखी संग शादी टूट गई है. दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अलग होने का ऐलान किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशा रिखी रैपर बादशाह की दूसरी पत्नी थीं. सिंगर का पहली पत्नी से भी तलाक हो चुका है. आखिर बादशाह की पहली पत्नी कौन हैं और कहां रहती हैं? चलिए बताते हैं... 

बादशाह की पहली शादी किससे हुई थी?

बादशाह की पहली शादी साल 2012 में जैस्मिन मसीह से हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. दोनों की दोस्ती फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई थी. कुछ साल की डेटिंग के बाद वो शादी रचाकर एक हो गए थे. रिपोर्ट्स की मानें तो बादशाह और जैस्मिन मसीह ने ईसाई धर्म के अनुसार शादी की थी. शादी के कुछ सालों बाद साल 2017 में कपल ने एक बेटी का वेलकम किया था. उनकी बेटी का नाम जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह है. 

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मगर फिर बादशाह और जैस्मिन के रिश्ते में दरार पड़ गई और 8 साल बाद 2020 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. बादशाह की एक्स वाइफ अब लंदन में रहती हैं. बेटी भी उन्हीं के साथ रहती हैं. हालांकि, बेटी की परवरिश बादशाह अपनी एक्स वाइफ संग मिलकर कर रहे हैं. 

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लाइमलाइट से दूर बादशाह की पत्नी

इतने बड़े सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी होने के बावजूद जैस्मिन मसीह हमेशा लाइमलाइट और शोबिज की चकाचौंध से दूर ही रहीं. इसलिए उन्हें लेकर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. 

हानिया आमिर संग रहे अफेयर के चर्चे

बादशाह का नाम एक समय पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर संग भी जुड़ चुका है. हानिया कई दफा बादशाह के कॉन्सर्ट में स्पॉट की गई थीं. दोनों कई दफा साथ में वेकेशन एन्जॉय करते हुए भी नजर आए थे. हालांकि, बादशाह ने डेटिंग की खबरों को गलत बताया था. उनका कहना था कि हानिया आमिर सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं. 

देखा जाए तो बादशाह अपने गानों से ज्यादा अपनी शादी, अफेयर्स और लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस समय ईशा रिखी संग उनका तलाक ट्रेंडिग टॉपिक बना हुआ है. 

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