How to Make Kalonji Oil For Hairfall: बाजार के महंगे तेल को कहें बाय? घर में बनाएं शुद्ध कलौंजी का तेल, प्याज का रस मिलाकर लगाने से रुकेगा हेयरफॉल

आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल, प्रदूषण और केमिकल युक्त शैम्पू के इस्तेमाल के कारण बालों का झड़ना, असमय सफेद होना और पतले होना एक आम समस्या बन चुका है. लोग बालों को रीग्रोथ देने और लंबा-घना बनाने के लिए बाजार से महंगे से महंगे हेयर ऑयल खरीदते हैं, लेकिन उनमें मौजूद मिनरल ऑयल और सिंथेटिक खुशबू बालों को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं.

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अगर आप बिना पैसे खर्च किए 100% शुद्ध और असरदार तेल हेयरफॉल रोकने वाला तेल खोज रही हैं तो कलौंजी का तेल सबसे बेहतरीन विकल्प है. कलौंजी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, लिनोलिक एसिड और थाइमोक्विनोन पाए जाते हैं जो बंद हेयर फॉलिकल्स को दोबारा एक्टिव करके नए बाल उगाने और डैंड्रफ खत्म करने में मदद करते हैं. अगर आप प्याज के रस या तेल के साथ कलौंजी के तेल को बालों में लगाती हैं तो आपको हेयरफॉल से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

सामग्री (Ingredients)

कलौंजी (ब्लैक सीड्स) - 2 बड़े चम्मच

मेथी दाना - 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल, बालों की मजबूती के लिए)

शुद्ध नारियल का तेल या तिल का तेल - 1 कप

कांच की साफ शीशी - 1

बनाने का तरीका

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सामग्री को पीसें: सबसे पहले कलौंजी और मेथी के दानों को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लें. एकदम बारीक पाउडर न बनाएं.

डबल बॉइलर मेथड: एक बर्तन में पानी गरम करें. अब उस बर्तन के ऊपर एक कांच या स्टील का बाउल रखें. उस बाउल में 1 कप नारियल तेल और पिसी हुई कलौंजी-मेथी डालें.

10-15 मिनट पकाएं: पानी की भाप पर तेल को धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें ताकि कलौंजी के सारे पोषक तत्व तेल में अच्छी तरह से समा जाएं. तेल को कभी भी सीधे तेज आंच पर न पकाएं, इससे उसके गुण नष्ट हो जाते हैं.

ठंडा करके छानें: तेल जब हल्का गुनगुना रह जाए तो गैस बंद कर दें. अब इसे सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छानकर एक साफ कांच की बोतल में भर लें.

सनलाइट मेथड: अगर आप पकाना नहीं चाहते तो पिसी हुई कलौंजी को नारियल तेल में मिलाकर कांच की शीशी में भर दें और 2 हफ्तों के लिए रोज धूप में रखें.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

रात को सोने से पहले गुनगुने कलौंजी के तेल से स्कैल्प की 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मालिश करें. आप इस तेल में प्याज का रस या प्याज का तेल भी मिलाकर लगा सकते हैं. प्याज का रस अगर मिलाएं तो इसे रात भर के लिए नहीं छोड़ें. बस 3 से 4 घंटे बाद बालों को शैंपू से धो लें. प्याज का तेल अगर मिलाती हैं तो इसे रात भर के लिए छोड़ सकती हैं.

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तेल को रातभर बालों में लगा रहने दें और सुबह किसी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से सिर धो लें.

3 से 4 हफ्तों के नियमित इस्तेमाल से ही बालों का झड़ना काफी कम हो जाएगा और बाल घने व चमकदार दिखने लगेंगे.

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