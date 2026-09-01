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Shri Krishna Janmashtami 2026: जन्माष्टमी से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू! नवपंचम सहित कई शुभ योग

इस साल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कई दुर्लभ संयोग बनने वाले हैं. इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ में होंगे. गुरु भी अपनी उच्च की राशि कर्क में होंगे. सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान होंगे. साथ ही इस राशि में बुध, सूर्य और केतु की युति भी हो रही है. इसके अलावा, मंगल और शुक्र की स्थिति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होने वाला है.

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जन्माष्टमी पर इस साल ग्रहों की दुर्लभ और अनुकूल स्थिति बनने वाली है जो कई राशियों को लाभान्वित करेगी. (Photo: ITG)
जन्माष्टमी पर इस साल ग्रहों की दुर्लभ और अनुकूल स्थिति बनने वाली है जो कई राशियों को लाभान्वित करेगी. (Photo: ITG)

4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस साल ग्रहों की दुर्लभ और अनुकूल स्थिति बनने वाली है जो कई राशियों को लाभान्वित करेगी. इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ में होंगे. गुरु भी अपनी उच्च की राशि कर्क में होंगे. सूर्य अपनी ही राशि सिंह में विराजमान होंगे. साथ ही इस राशि में बुध, सूर्य और केतु की युति भी हो रही है. इसके अलावा, मंगल और शुक्र की स्थिति से नवपंचम राजयोग का निर्माण होने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो यह दुर्लभ संयोग चार राशियों को शुभ परिणाम दे सकता है.

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए समय मानसिक शांति लेकर आ सकता है. मन में स्थिरता बनी रहने के साथ आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. धन-धान्य में वृद्धि के संकेत हैं. इससे आर्थिक पक्ष मजबूत होने की उम्मीद रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर भी सकारात्मक बदलाव सामने आ सकते हैं. कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर राहत देने वाला रह सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए करियर से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं. कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. इसके साथ ही आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है. अचानक धन लाभ के अवसर भी बन सकते हैं. ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर अप्रत्याशित फायदा मिलने की स्थिति बन सकती है. करियर में प्रगति और आत्मविश्वास का बढ़ना कर्क राशि वालों के लिए इस समय को खास बना सकता है.

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कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं. बड़ी डील मिलने की संभावना बन रही है. अगर ऐसा होता है तो व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. रुके कार्यों में गति आने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है. कारोबार और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर कन्या राशि वालों के लिए राहत लेकर आ सकते हैं.

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं. आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा समय मिल सकता है. इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ने के संकेत हैं. परिवार से जुड़ा एक और सकारात्मक पक्ष संतान से संबंधित है. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना जताई गई है. ऐसे में धनु राशि वालों के लिए यह समय धार्मिक, वैवाहिक और पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रह सकता है.

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