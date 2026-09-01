गंगा एक्सप्रेस-वे पर फिर धंसी सड़क: 10 फीट के बाद अब 7 फीट गहरा गड्ढा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

गंगा एक्सप्रेस-वे पर सड़क धंसने का एक और मामला सामने आया है. उन्नाव में बसीरतगंज टोल के पास प्रयागराज जाने वाले मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया और करीब 7 फीट गहरा गड्ढा बन गया. इससे एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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बताया जा रहा है कि सड़क किलोमीटर 423.6 के पास उन्नाव रेस्ट एरिया के नजदीक धंसी है. सूचना मिलते ही कार्यदायी संस्था की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर वाहनों को दूसरी लेन से डायवर्ट किया गया. इसके बाद धंसे हुए हिस्से की मरम्मत और सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया.

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब इससे पहले गंगा एक्सप्रेस-वे पर सड़क धंसने से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बनने की बात सामने आई थी. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद एक्सप्रेस-वे की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

भारी बारिश से सड़क को हुआ नुकसान

कार्यदायी एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजर आरएस मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश के चलते गंगा एक्सप्रेस-वे पर टोल के समीप सड़क पर क्षति हुई थी. एजेंसी की टीम ने फौरी तौर पर सड़क को दुरुस्त कर दिया है. गड्ढे को भरकर यातायात को सुचारु कर दिया गया है.

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उन्होंने बताया कि टोल के पास हाईटेंशन टावर की बिजली लाइन गुजर रही है. नियमानुसार बिजली तार और सड़क के बीच करीब 14 मीटर की सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है. इसी तकनीकी बाध्यता के कारण टोल प्लाजा को इससे अधिक ऊंचाई पर बनाया जाना संभव नहीं था. देखें VIDEO:-

आरएस मिश्रा के मुताबिक, सामान्य हालात में यहां जलभराव की स्थिति की आशंका नहीं थी, लेकिन इस बार असामान्य रूप से हुई भारी बारिश के कारण पानी जमा हुआ और सड़क के एक हिस्से में गड्ढा बन गया.

स्थायी समाधान के लिए बनेगी सुरक्षात्मक दीवार

कार्यदायी एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि गड्ढे को तत्काल ठीक कर दिया गया है और सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित बना दिया गया है. भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो, इसके लिए टोल के किनारे सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया जाएगा. इससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करने की कोशिश की जाएगी.

उन्होंने कहा कि भारी वर्षा जैसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए टीमों को सतर्क रखा गया है. आवश्यकता के अनुसार तत्काल मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्य किए जाएंगे.

फिलहाल सड़क को दुरुस्त कर यातायात को सुचारु कर दिया गया है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस-वे पर लगातार सामने आ रही सड़क धंसने की घटनाओं ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है.

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