scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंटवारा 1947 में सनी देओल के मुस्लिम किरदार पर छिड़ी बहस, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शबाना आजमी पर किया पलटवार

एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 'बंटवारा 1947' की असफलता का कारण सनी देओल का मुस्लिम किरदार निभाना और उससे दर्शकों का असहज होना बताया था. अब फिल्म के डायरेक्टर ने उनपर पलटवार किया है.

Advertisement
X
फिल्म बंटवारा पर छिड़ी बहस (PHOTO: X/@AKPPL_Official)
फिल्म बंटवारा पर छिड़ी बहस (PHOTO: X/@AKPPL_Official)

सनी देओल की हालिया फिल्म 'बंटवारा 1947' साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक थी, लेकिन इसे क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी इसका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. हाल ही में, शबाना आजमी ने फ़िल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ़्लॉप होने के लिए दर्शकों को जिम्मेदार ठहराया. अब इस पर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का बयान सामने आया है. 

दरअसल बीते दिन एक इंटरव्यू में शबाना आजामी का कहना था कि दर्शकों ने सनी देओल को एक मुस्लिम किरदार में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह उनकी 'एक्शन पैट्रियट' (देशभक्त एक्शन हीरो) वाली छवि के उलट था. 

राजकुमार संतोषी ने क्या कहा?
'वैरायटी इंडिया' से बात करते हुए राजकुमार ने शबाना की बात को खारिज कर दिया और उदाहरण दिया कि अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी पहले मुस्लिम किरदार निभा चुके हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आता. अमिताभ बच्चन ने 'कुली' में एक मुस्लिम हीरो का किरदार निभाया था. मनमोहन देसाई की कई फिल्मों में मुस्लिम हीरो थे. क्या हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां हम दूसरे समुदाय के हीरो को स्वीकार नहीं कर सकते? हम समझदार, अच्छे और पढ़े-लिखे लोग हैं. वे कैसे कह सकते हैं कि फिल्म में कोई बड़ी गलती है?'

सम्बंधित ख़बरें

Sunny Deol to reunite with Rajkumar Santoshi for another action drama film
बंटवारा फ्लॉप, अब सनी-राजकुमार संतोषी मिलकर बनाएंगे 5वीं फिल्म
Shabana Azmi,Sunny Deol in Batwara 1947 movie
'लोग सनी को मुस्लिम नहीं मान पाए', बंटवारा पर बोलीं शबाना आजमी
Bushra Ansari takes hillarious dig at Sunny Deol Batwara 1947
सनी की बंटवारा देख भड़की Pak एक्ट्रेस, मेकर्स को सुनाया
Sunny Deol Wife
सनी देओल की पत्नी पूजा ने एयरपोर्ट पर खींचा सबका ध्यान
sunny deol wife pooja deol spotted at airport in western look
वेस्टर्न लुक में छाईं सनी देओल की पत्नी पूजा, जींस-शर्ट में इतराईं, बेटे-बहू ने लूटी लाइमलाइट
Advertisement

हालाँकि, उसी इंटरव्यू में राजकुमार ने माना कि 'हम बहुत कम सहनशील और समावेशी हो गए हैं'. अपनी 2001 की फिल्म 'लज्जा' और इस बात पर कि आज के दर्शक शायद रामायण पर आधारित फिल्म के हिस्से को स्वीकार न करें, उन्होंने कहा, 'एक समाज के तौर पर हम बहुत कम सहनशील और समावेशी हो गए हैं. आपको फिल्ममेकर की नीयत और लेखक क्या कहना चाहता है, इस पर ध्यान देना चाहिए. मैं हिंदू हूं. मैं मंदिर जाता हूं. मेरे बेटे का नाम राम है. मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन मैं हर धर्म की अच्छी बातें अपनाना चाहता हूं. संतों ने धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा है, वह हमेशा समानता के बारे में रहा है. हिंदू धर्म हमेशा समावेशी रहा है, न कि बहिष्करण करने वाला.'

शबाना ने क्या कहा था? 
जूम से बात करते हुए शबाना आजमी ने 'बंटवारा 1947' की असफलता के बारे में बात की और कहा, 'बात यह है कि आप सनी देओल को एक मुस्लिम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते. 'कुली' और कई अन्य फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने बहुत आसानी से मुस्लिम किरदार निभाए. 'दीवार' में उन्होंने 786 का बिल्ला लगाया और उसे स्वीकार किया गया. तो हम इसे कैसे समझें? क्या वे ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां जानबूझकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं हैरान हूं कि लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जिन लोगों ने फिल्म देखी है, वे भी सोचते हैं कि सनी देओल एक पाकिस्तानी का किरदार निभा रहे हैं. वह ऐसा नहीं कर रहे हैं. यह बात बस उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'विदेश में विविधता स्वीकार, देश में बर्दाश्त नहीं', मोहन भागवत के बयान पर कपिल सिब्बल और ओवैसी का हमला |
    US से भारत तक... ये तीन बड़े फैक्टर, जो तय करेंगे शेयर बाजार की चाल |
    बंटवारा 1947 में सनी देओल के मुस्लिम किरदार पर छिड़ी बहस, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने शबाना आजमी पर किया पलटवार |
    ना बाढ़ में बहेगा, ना भूकंप में टूटेगा... ऐसे सस्ते में बनाएं मजबूत घर |
    पश्चिम बंगाल: भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब ₹25 करोड़ का सोना जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार |
    गाजा में इजरायली हमले से भारी तबाही, देखें दुनिया आजतक |
    Swine flu and Pneumonia : स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े, कुछ मरीजों में निमोनिया का खतरा, ऐसे करें बचाव |
    इस दिन होगा अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक-बुमराह पर सस्पेंस, आखिर किसे मिलेगा मौका? |
    गंगा में आई बाढ़ ने रोका मोक्ष का मार्ग... वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट डूबा, संकरी गलियों में शवदाह को मजबूर लोग |
    'आरक्षण खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ', चिराग-मांझी पर भड़के तेजस्वी, बोले- नागपुर से आता है मैसेज
    Advertisement