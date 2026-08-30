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पश्चिम बंगाल: भारत-बांग्लादेश सीमा पर करीब ₹25 करोड़ का सोना जब्त, महिला तस्कर गिरफ्तार

BSF ने नदिया में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर सोने की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है. एक महिला से 15 किलो 607 ग्राम सोना बरामद हुआ. BSF का दावा है कि जब्त किए गए सोने की अनुमानित बाजार कीमत ₹24 करोड़ 95 लाख 56 हजार है.

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BSF अधिकारी तस्करी की घटना के बारे में महिला से पूछताछ कर रहे हैं. (Photo: ITG)
BSF अधिकारी तस्करी की घटना के बारे में महिला से पूछताछ कर रहे हैं. (Photo: ITG)

BSF ने पश्चिम बंगाल के नदिया में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर सोने की तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है. एक गुप्त सूचना के आधार पर, BSF की 32वीं बटालियन के जवानों ने बनपुर बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन चलाया और एक महिला को हिरासत में लिया.

BSF सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय तक नजर रखने के बाद, संदिग्ध गतिविधि दिखने पर महिला को हिरासत में लिया गया. तलाशी लेने पर उसके पास से कुल 15 किलो 607 ग्राम सोना बरामद हुआ. BSF का दावा है कि जब्त किए गए सोने की अनुमानित बाजार कीमत ₹24 करोड़ 95 लाख 56 हजार है.

BSF अधिकारी तस्करी की घटना के बारे में महिला से पूछताछ कर रहे हैं. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल है, सोना कहाँ से लाया गया था और इसे कहां तस्करी करके ले जाया जाना था.

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BSF ने तस्करी रोकने के लिए बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है. जांचकर्ताओं का मानना है कि सोने की इतनी बड़ी बरामदगी से तस्करी करने वाले एक बड़े और सक्रिय गिरोह का पता चल सकता है, इसीलिए महिला से पूछताछ की जा रही है. BSF बाद में आरोपी महिला को कृष्णगंज पुलिस को सौंप देगी.

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वहीं इससे पहले अगस्त की शुरुआत में महाराष्ट्र में नागपुर रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 9 लाख रुपये मूल्य का विदेशी सोना जब्त किया था.

जानकारी के मुताबिक, यह सोना भारत-बांग्लादेश सीमा से तस्करी के जरिए देश में लाया गया था और ट्रेन के जरिए आगे ले जाया जा रहा था.

DRI की नागपुर टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा और उसके पास से सोने के 16 बिस्किट बरामद किए.

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