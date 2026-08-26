scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, पंचक, भद्रा! राखी बांधने के लिए मिलेगा बस इतना समय

ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने पंचांग देखकर बताया कि इस बार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 47 मिनट पर इसका समापन होगा. सावन पूर्णिमा तिथि पर अलग-अलग समय चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा रहेंगी.

Advertisement
X
इस साल सावन पूर्णिमा पर पंचक भी लगने वाला है. (Photo: ITG)
इस साल सावन पूर्णिमा पर पंचक भी लगने वाला है. (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026: इस साल रक्षाबंधन के त्योहार पर कई सारे संयोग एकसाथ बन रहे हैं. इस बार राखी का यह पर्व 28 सितंबर को मनाया जाएगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, सावन पूर्णिमा तिथि पर मनाए जाने वाले इस त्योहार पर चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा काल का साया रहने वाला है. ऐसे में लोगों को चिंता सता रही है कि वह कब और कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे. इस बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी है.

सावन पूर्णिमा तिथि कब से कब तक?
ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने पंचांग देखकर बताया कि इस बार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 9 मिनट से शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 47 मिनट पर इसका समापन होगा. सावन पूर्णिमा तिथि पर अलग-अलग समय चंद्र ग्रहण, पंचक और भद्रा रहेंगी.

रक्षाबंधन पर भद्रा का समय
27 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रा आरंभ हो जाएगी. इसका समापन 27 अगस्त को रात 09:29 बजे होगा. जबकि रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा. 28 अगस्त की तारीख पूरी तरह से भद्रा मुक्त रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

how to make chana dal burfi
लड्डू-पेड़े जाएंगे भूल, भुने चने और दूध से बनाएं चना दाल बर्फी
Kriti Sanon
कृति के जिस एड पर भिड़े थे राहुल-कंगना वो हट गया
Sawan Purnima Vrat 2026
27 या 28 अगस्त, सावन पूर्णिमा कब? जानें सही तारीख और स्नान-दान मुहूर्त
raksha bandhan 2026 gift
Raksha Bandhan Best Gift : रक्षाबंधन स्पेशल गिफ्ट, बड़े काम के हैं ये गैजेट, 500 से भी कम है कीमत
what is onam sadhya 26 recipes
6 स्वाद और 26 व्यंजनों से मिलकर बनता है ओणम सद्या, देखें List

सावन पूर्णिमा पर पंचक शुरू
इस साल सावन पूर्णिमा पर पंचक भी लगने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पंचक रहेगा. चूंकि यह पंचक गुरुवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए इसे अग्नि पंचक कहा जाएगा. ज्योतिषविद ने बताया कि पंचक के कारण राखी बांधने पर कोई रोक-टोक नहीं है. इसलिए सावन पूर्णिमा से शुरू हो रहे अग्नि पंचक से घबराने की जरूरत नहीं है.

Advertisement

रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण
28 अगस्त को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होने वाला है. आगामी चंद्र ग्रहण सुबह 06.53 बजे से लेकर दोपहर 12.32 बजे तक रहने वाला है. हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक की मान्यता ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी होती है. ग्रहण भारत में दिखाई देने की वजह से इसका सूतक काल यहां मान्य नहीं होगा. ऐसे में आप किसी भी शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं.

रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है?
रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा अलावा, दोपहर को 12.01 बजे से लेकर दोपहर 01.05 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में भी भाई को राखी बांध सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, पंचक, भद्रा! राखी बांधने के लिए मिलेगा बस इतना समय |
    रक्षाबंधन से पहले 50 किलो खोया में मिले कीड़े-मकोड़े, कारखाना सील |
    A- ब्लड की जगह नर्सिंग स्टाफ ने चढ़ा दिया B+, अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में बड़ी चूक |
    पकड़ में आया दुनिया का पहला 'कार वायरस', कितना पहुंचा सकता है नुकसान |
    ब्रालेट, राखी और पॉलिटिक्स... कृति के एड पर जब भिड़ बैठे थे राहुल-कंगना |
    लखीमपुर में बाइक सवार को बचाने में खाई में गिरी कार, बाल-बाल बचे पांच लोग |
    तिब्बत में भूकंप, ग्लेशियर में एवलांच, नदी का पानी रुका... फिर नेपाल में फ्लैश फ्लड |
    'मैंने नींबू काटा और बारिश रोक दी', मंच पर BJP सांसद का अजीब दावा, मुख्यमंत्री भी नहीं रोक पाए हंसी |
    ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में उड़ी फरिया, हिंदू देवी-देवताओं के चित्र होने पर दो पक्ष आमने-सामने |
    EPS Pension Calculator: 25 साल की सर्विस पर कितनी बनेगी पेंशन? यहां समझें पूरा गुणा-गणित
    Advertisement