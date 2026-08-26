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खिलौनों की तरह बहती दिखी बसें, सेकंड में उड़ गया टर्मिनल

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें बड़े- बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर माचिस की डिबिया की तरफ पल भर में ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं.

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नेपाल में आए फ्लैश फ्लड में ताश के पत्ते की तरह उड़ती दिखी इमारतें (Photo - X/@clashreport)
नेपाल में आए फ्लैश फ्लड में ताश के पत्ते की तरह उड़ती दिखी इमारतें (Photo - X/@clashreport)

नेपाल- चीन बॉर्डर पर पहाड़ी सुनामी की चपेट में आए ग्यिरॉन्ग पोर्ट के बस टर्मिनल का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है. इंटरनेट पर सैलाब में ध्वस्त होते टर्मिनल का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें जान बचाने के लिए भागते लोग चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं. 

कंक्रीट की मजबूत टर्मिनल कुछ सेकंड भी दानवी लहर को नहीं झेल सकी और पल भर में ध्वस्त हो गई. इस दौरान वहां खड़ी बसें सैलाब में ऐसी बहती दिखाई दी, जैसे प्लास्टिक के खिलौने बह रहे हो. 

सैलाब आने से पहले जान बचाने के लिए जो लोग वहां से निकल रहे थे. शायद वो भी इस तबाही की चपेट में आ गए. क्योंकि, कुछ सेकंड के अंदर सबकुछ तबाह हो गया और टर्मिनल का वो हिस्सा नदी के दायरे में आ गया. ऐसे में वहां मौजूद लोगों का क्या हाल हुआ होगा. इस बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है.

कुछ सेकंड के वीडियो में तबाही की भयावहता ऐसी है. जिसे देख सिहरन सी दौड़ जाए. वीडियो में जब वो मंजर दिखता है जब लोग टर्मिनल से निकलकर भाग रहे हैं. तभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर माचिस की डिब्बी की तरह ध्वस्त हो जाता है और उस पर खड़ी बसें और गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आती है.

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यह भी पढ़ें: नेपाल की जिस नदी में आई है प्रलय... जिसका भारत में भी रहा है तबाही का इतिहास

ऐसे में जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों का कीचड़, मलबे, कंक्रीट और न जाने कितनी ही तरह की चीजों से मिली सैलाब में क्या हाल हुआ होगा. हालांकि, रेस्क्यू शुरू करने का दावा किया जा रहा है. लेकिन, तबाही का मंजर देखते हुए, इसकी चपेट में आए लोगों का मिल पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है. 

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