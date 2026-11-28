पाकिस्तान की स्पेस कैपेबिलिटी पर सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि चीन की मदद से पाकिस्तान की स्पेस क्षमता में सुधार हो रहा है और पाकिस्तान का संगठन SUPARCO भी खुद की काबिलियत बढ़ाने पर काम कर रही है.

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सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने कहा, 'अब हमें यह मानकर चलना होगा कि पाकिस्तान को तुर्की से भी मदद मिलेगी. आईएसआर, पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग के मामले में जो भी क्षमताएं चीन के पास हैं, वे पाकिस्तान को भी मिलेंगी, इसलिए हमें अपनी रणनीति में इस बात को शामिल करना होगा. इससे उनका आईएसआर आदि पहले से बेहतर होगा.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी खुद की क्षमताएं बढ़ाने पर फोकस करना होगा. उन्होंने बताया कि जब स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-3 यानी एसबीएस-3 आएगा, तो इससे हमारी ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी. साथ ही, हम ज्यादा सैटेलाइट बनाने और उन्हें लॉन्च करने के तरीकों पर भी काम कर रहा है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं.

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इससे पहले आजतक के एक कार्यक्रम में सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने साफ कहा था कि आज के समय में नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज की जिम्मेदारी नहीं रह गई है. सरकार, इंडस्ट्री, टेक कम्युनिटी, एकेडमिया और पूरा समाज इसमें बराबर का रोल निभाते हैं.

उन्होंने बताया था कि आसपास का सुरक्षा वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है. खतरों का स्वरूप बदल रहा है, तकनीक की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और युद्धक्षेत्र की सीमाएं भी फैल रही हैं. इसलिए तैयारी का तरीका भी बदलना जरूरी है.

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