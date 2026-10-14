scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गांव में बनाता था रील, अब बुर्ज खलीफा में गोल्ड कॉफी... ‘एलियन’ की ‘एलियन स्टार’ बनने की कहानी

राजस्थान के चूरू के रहने वाले 13 साल के मोतीलाल मेघवाल, जिन्हें सोशल मीडिया पर ‘एलियन स्टार’ के नाम से जाना जाता है, इन दिनों दुबई में हैं. बुर्ज खलीफा से लेकर गोल्ड कॉफी तक, उनके दुबई टूर के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. आज जानते हैं उस बच्चे की कहानी, जिसने कभी अपने लुक्स को लेकर ताने सहे, लेकिन उसी पहचान को अपनी ताकत बना लिया.

Advertisement
X
मोतीलाल राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के चारियां गांव के रहने वाले हैं (Photo:Insta/@Zam zam Brother)
मोतीलाल राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के चारियां गांव के रहने वाले हैं (Photo:Insta/@Zam zam Brother)

'लोग कहते थे वीडियो बनाने से क्या होगा... देखो, वीडियो बनाने से क्या होता है, आज मैं दुबई में खड़ा हूं.' सोशल मीडिया पर वायरल इस अंदाज वाले वीडियो में राजस्थान के चूरू का एक 13 साल का बच्चा अपनी कामयाबी को अपने ही अंदाज में बयां करता नजर आता है. यह बच्चा है मोतीलाल मेघवाल, जिसे इंटरनेट की दुनिया में लोग ‘एलियन स्टार’ के नाम से जानते हैं.

मोतीलाल इन दिनों दुबई में हैं. सोशल मीडिया पर उनके दुबई टूर के कई वीडियो सामने आए हैं. इनमें वह अपनी मां के साथ दुबई की सड़कों पर नजर आते हैं. कहीं वह ऊंची इमारतों से शहर का नजारा देखते दिखते हैं, तो कहीं बुर्ज खलीफा की सैर करते नजर आते हैं. हाल ही में उनका गोल्ड कॉफी पीते हुए वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वह जमजम ब्रदर्स के साथ दिखाई दिए. बुर्ज खलीफा के एक लाउंज में उन्हें 24 कैरेट गोल्ड-प्लेटेड कॉफी ऑफर की गई थी. वीडियो में वह मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि इसे पीने से क्या वह भी सोने के बन जाएंगे. 

चूरू के गांव से दुबई तक का सफर

सम्बंधित ख़बरें

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की शादी नवंबर 2026 में हो सकती है. ( Photo: Insta/ @edge.stream)
रूस से बिहार पहुंचा प्यार, राहुल की दुल्हन बनने गांव आई रूसी लड़की
Times Square Garba, New York Garba, Navratri celebration New York
जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गरबा पर झूम उठे भारतीय... VIDEO
Gran Canaria Wife Murder Case
वाइफ की बॉडी के छोटे- छोटे टुकड़े कर उबाला, फिर बीच पर बिखेर दिया
madurai-influencer
शख्स ने मांगे दिवाली गिफ्ट, फिर लोगों ने भेजे कई फ्रिज, AC, टीवी!
Cardrona Bra Fence New Zealand
ब्रा की दीवार...आखिर क्यों यहां महिलाएं अपने अंडरगार्मेंट टांगकर जाती हैं?

मोतीलाल राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के चारियां गांव के रहने वाले हैं. कम उम्र में ही उनका चेहरा और खास तौर पर उनकी भौंहें लोगों के बीच चर्चा का कारण बनने लगीं. आसपास के बच्चे उन्हें ‘एलियन’ कहकर चिढ़ाते थे. जो नाम कभी उनके लिए मजाक और परेशानी की वजह था, वही आगे चलकर उनकी सोशल मीडिया पहचान बन गया.

Advertisement

मोतीलाल ने इस नाम को नकारने के बजाय इसे अपनी पहचान बना लिया. आज लोग उन्हें ‘एलियन’ कहकर चिढ़ाने के बजाय ‘एलियन स्टार’ कहते हैं और उनके साथ तस्वीर लेने के लिए उत्साहित नजर आते हैं. मोती खुद भी इस बदलाव को महसूस करते हैं. उनका कहना है कि पहले ‘एलियन’ कहे जाने पर उन्हें बुरा लगता था, लेकिन अब जब लोग प्यार से 'एलियन स्टार’ कहते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है.

एक वीडियो ने बदल दी कहानी


मोतीलाल की सोशल मीडिया का सफर बहुत पुराना नहीं है. उन्होंने करीब एक साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया था. शुरुआती दौर में उनके वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं गया, लेकिन धीरे-धीरे उनका देसी अंदाज और बोलने का तरीका लोगों को पसंद आने लगा.उनके चर्चित डायलॉग्स में एक लाइन है- लोग बोलते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग कहते हैं तू बहुत आगे जाएगा.

इसके बाद उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे. एक वीडियो को करीब 18.6 करोड़ व्यूज और दूसरे को करीब 10 करोड़ व्यूज मिलने की बात सामने आई है. उनके दूसरे कई वीडियो भी मिलियन व्यूज हासिल करते हैं.

स्कूल में चिढ़ाने वाले बच्चे अब लेते हैं सेल्फी

मोती की कहानी में सोशल मीडिया की लोकप्रियता के साथ उनकी निजी जिंदगी में आया बदलाव भी दिलचस्प है. वह बताते हैं कि पहले स्कूल में उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे. दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे और उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे.
अब तस्वीर बदल चुकी है. वही बच्चे उनके साथ दोस्ती करते हैं और सेल्फी लेते हैं.

Advertisement

15 अगस्त से जुड़ा एक वीडियो भी उनके लिए अहम मोड़ माना जाता है. इसमें शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनकर आने वाले बच्चों को दो लड्डू दिए जाएंगे. अगले दिन मोती शेरवानी पहनकर स्कूल पहुंच गए. उनके इस अंदाज ने लोगों को खूब हंसाया और वीडियो को भी पसंद किया गया.

पढ़ाई भी, वीडियो भी और हीरो बनने का सपना

मोतीलाल अभी सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं. उनके माता-पिता खेती करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य बताई जाती है.मोती के पिता निंबाराम मेघवाल का कहना है कि उनका बेटा पढ़ाई भी करता है और वीडियो भी बनाता है. पहले परिवार की प्राथमिकता सिर्फ पढ़ाई थी, लेकिन मोती की लोकप्रियता बढ़ने के बाद वीडियो बनाने को लेकर उनका नजरिया भी बदला.

यह भी पढ़ें: मां को लेकर दुबई पहुंचा 'एलियन स्टार', कभी लोग उड़ाते थे मजाक, ऐसे बदली किस्मत

मोती बताते हैं कि पहले उनके पास सामान्य फोन था. लोकप्रियता बढ़ने के बाद उनके पिता ने करीब छह महीने पहले उन्हें नया फोन दिलाया.जब उनसे पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब भी उनकी मौजूदा जिंदगी जैसा ही है- पढ़ाई करनी है, वीडियो बनाने हैं और हीरो बनना है.

अब गांव का ‘एलियन स्टार’ पहुंचा दुबई

Advertisement

मोतीलाल की कहानी का सबसे नया अध्याय दुबई में लिखा जा रहा है. इंटरनेट पर लोकप्रियता मिलने के बाद वह जमजम ब्रदर्स के साथ दुबई में घूमते दिखाई दे रहे हैं. जमजम ब्रदर्स सोशल मीडिया पर चर्चित कंटेंट क्रिएटर्स हैं और दुबई में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं.वे वायरल होने वाले क्रिएटर्स को दुबई बुलाकर उनके साथ अलग-अलग जगहों पर वीडियो बनाते हैं. 

दुबई के वीडियो में कभी मोती महंगी गाड़ियों के बीच नजर आते हैं, कभी बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से शहर का नजारा देखते हैं और कभी गोल्ड कॉफी का स्वाद लेते दिखते हैं. यानी जिस बच्चे को कभी उसके लुक्स की वजह से ‘एलियन’ कहकर चिढ़ाया जाता था, आज वही नाम उसकी सबसे बड़ी सोशल मीडिया पहचान बन चुका है. अब वो दुनिया को दिखाते हुए कहते हैं देखों वीडियो बनाने से क्या होता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कश्मीर की ट्राउट मछली अब देशभर के बाजारों में पहुंचेगी? गांदरबल में बना एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म |
    सऊदी-यमन जंग हुई तेज, हूती विद्रोहियों के हमले से सऊदी अरब में मचा हड़कंप! |
    यूपी में चुनावी टिकट की खरीद-फरोख्त पर CBI जांच से सुप्रीम का इनकार, जानें क्या कहा |
    बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश! बड़े स्टार्स की फिल्मों की होगी अग्निपरीक्षा, कौन मारेगा बाजी? |
    मुखर्जी नगर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, सुनी छात्रों की समस्याएं, जानें क्या है पूरा मामला |
    जिसके साथ खिंचवाती थी फोटो, वही होता था अगला शिकार... श्रद्धा दुबे पर चौंकाने वाले दावे |
    चीन के पुर्जों से हूती अब खुद बना रहे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल |
    लखनऊ शिवा हत्याकांड: कौन है जुल्फिकार जिसकी गोद में नजर आई श्रद्धा दुबे? हिस्ट्रीशीटर बाबू संग भी दिखी |
    Shani Nakshatra Gochar 2026: शनि का नक्षत्र गोचर, 8 फरवरी तक 5 राशियों पर बरसेगा पैसा! |
    Bihar के हाजीपुर में गंगा नदी में हुआ भीषण नाव हादसा, तेजस्वी और चिराग पासवान ने जताया गहरा शोक
    Advertisement