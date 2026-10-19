scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वजन- 1.8 किलो, जड़े हैं बेशकीमती हीरे... क्यों चर्चा में है 460 करोड़ रुपये की ये ब्रा?

8 साल बाद विक्टोरिया सीक्रेट की फैंटेसी ब्रा की रनवे पर वापसी हुई तो इसे पहनने के लिए काइली जेनर को चुना गया. 4,410 प्राकृतिक हीरों और 75.54 कैरेट के पीले डायमंड से सजी इस ब्रा की कीमत करीब 460 करोड़ रुपये है. इसे बनाने में 15 कारीगरों को 1,000 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है.आइये जानते हैं इस ब्रा के बारे में.

Advertisement
X
इस साल की फैंटेसी ब्रा को बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है. (Photo: AP)
इस साल की फैंटेसी ब्रा को बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है. (Photo: AP)

विक्टोरिया सीक्रेट की मशहूर फैंटेसी ब्रा करीब 8 साल बाद रनवे पर वापस लौटी है और इस बार इसे पहनकर रैंप पर उतरीं काइली जेनर. 29 साल की काइली ने सफेद पंखों वाले एंजेल लुक में सबका ध्यान खींचा, लेकिन उनके आउटफिट से ज्यादा चर्चा उस बेशकीमती ब्रा की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 460 करोड़ रुपये है.

इस साल की फैंटेसी ब्रा को बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है. इसमें 4,410 प्राकृतिक हीरे लगाए गए हैं. इन हीरों के बीच 75.54 कैरेट का बेहद दुर्लभ फैंसी विविड येलो डायमंड लगाया गया है. यह डायमंड रेडिएंट कट में है, जिसकी वजह से ब्रा की चमक और भी ज्यादा खास नजर आती है.

इसे तैयार करने में 15 कारीगरों की टीम ने 1,000 घंटे से ज्यादा समय लगाया. तैयार होने के बाद इस ब्रा का वजन करीब चार पाउंड यानी लगभग 1.8 किलो है.

सम्बंधित ख़बरें

MS Dhoni, Sakshi Dhoni, MS Dhoni viral video
साक्षी को आइसक्रीम खिलाने चले धोनी, फिर कर दी ऐसी शरारत... VIDEO
bike puncture business, mobile puncture service,
बाइक पर ही खोल ली दुकान, एक दिन की कमाई 6 हजार
AI girlfriend, AI generated woman, Brazilian man AI
प्यार में बेच दिया सबकुछ, 1200 मील पहुंचा... लड़की निकली AI
giant-cross-falls-inside-church-during-prayer
प्रार्थना के बीच दीवार से टूटकर गिरा विशाल क्रॉस, पादरी की दर्दनाक मौत
Victoria Madsen, Victoria Madsen mechanic, lift mechanic
लॉ की पढ़ाई छोड़ क्यों बनीं लिफ्ट मैकेनिक? 25 साल की लड़की ने बताया

8 साल बाद वापस आई फैंटेसी ब्रा

विक्टोरिया सीक्रेट की फैंटेसी ब्रा आखिरी बार 2018 में रनवे पर दिखाई दी थी. उस समय एल्सा होस्क ने इसे पहना था. अब करीब आठ साल बाद इसकी वापसी हुई है और ब्रांड ने इसके लिए काइली जेनर को चुना.

Advertisement

काइली सोशल मीडिया की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में शामिल हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 38 करोड़ फॉलोअर्स हैं. विक्टोरिया सीक्रेट के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर एडम सेलमैन ने काइली को सिर्फ फैशन स्टार नहीं, बल्कि एक बड़ी कल्चरल पावरहाउस बताया.

उनके मुताबिक काइली का प्रभाव फैशन और टीवी से कहीं आगे है. उन्होंने अपनी अलग पहचान और संस्कृति बनाई है. यही वजह है कि फैंटेसी ब्रा की वापसी के लिए काइली को चुनना ब्रांड को सबसे सही विकल्प लगा.

Photo: Getty

सिर्फ ब्रा नहीं, हाई ज्वेलरी का शानदार नमूना

इस बेशकीमती ब्रा को तैयार करने में ज्वेलरी डिजाइनर जैकब अराबो और उनकी कंपनी जैकब एंड कंपनी की भी अहम भूमिका रही. अराबो के मुताबिक, उनका मकसद ऐसी हाई ज्वेलरी तैयार करना था जिसे ब्रा के तौर पर पहना जा सके.

यह भी पढ़ें: 2.56 करोड़ लोग करते हैं फॉलो, कौन हैं पाकिस्तान की जन्नत मिर्जा?

इसमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया. डिजाइन में सोने और हीरों को इस तरह जोड़ा गया कि यह एक साथ ज्वेलरी और पहनने योग्य फैशन पीस लगे. हजारों हीरों को सात अलग-अलग कट में तैयार किया गया है. इनमें एंजेल, हार्ट, पियर, मार्कीज, ओवल, रेडिएंट और राउंड ब्रिलियंट कट शामिल हैं.

30 साल पुरानी है फैंटेसी ब्रा की कहानी

Advertisement

विक्टोरिया सीक्रेट की फैंटेसी ब्रा की कहानी करीब 30 साल पुरानी है. इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब क्लाउडिया शिफर ने 10 लाख डॉलर की फैंटेसी ब्रा पहनी थी.

यह भी पढ़ें: खूबसूरती के दीवाने हैं लोग! तुर्की में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली महिला कौन?

इसके बाद 1999 में हाइडी क्लम की मिलेनियम ब्रा 1 करोड़ डॉलर की कीमत के साथ चर्चा में रही. साल 2000 में जिजेल बुंडचेन ने रेड हॉट फैंटेसी ब्रा पहनी, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ डॉलर थी. यह लंबे समय तक सबसे महंगी फैंटेसी ब्रा रही.

अब काइली जेनर की यह फैंटेसी ब्रा उस रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ चुकी है. करीब 5 करोड़ डॉलर यानी 460 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह ब्रा विक्टोरिया सीक्रेट के इतिहास की सबसे महंगी फैंटेसी ब्रा बन गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लॉरेंस के खिलाफ बंबीहा गैंग का नया खूनी चक्रव्यूह! स्लीपर सेल और हवाला पर हरियाणा STF का बड़ा खुलासा |
    वजन- 1.8 किलो, जड़े हैं बेशकीमती हीरें... क्यों चर्चा में है 460 करोड़ रुपये की ये ब्रा? |
    दिल्ली: UPSC की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड, बंद फ्लैट में मिला शव |
    9,000mAh बैटरी और 185Hz स्क्रीन वाला iQOO फोन, गेमर्स के लिए 28 अक्टूबर को होगा लॉन्च |
    IMF की बड़ी चेतावनी... बाजार में भी दिखने लगा असर, दबाव में मार्केट |
    Kylie Jenner Profile: सबसे बोल्ड है ये Gen Z एक्ट्रेस, बिना शादी हैं 2 बच्चे, अरबों का साम्राज्य |
    केरल: ट्रैफिक पुलिसवाले ने कहां गायब कर दिए चालान के 3 लाख? अब होगी जांच |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Asian Para Games: पहले ही दिन भारत का धमाका, 4 गोल्ड समेत जीते 11 मेडल |
    केरल: ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकालने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार, अब राजनीतिक कनेक्शन की जांच करेगी पुलिस
    Advertisement