scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2.56 करोड़ लोग करते हैं फॉलो, कौन हैं पाकिस्तान की जन्नत मिर्जा?

जन्नत मिर्जा पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टिकटॉक स्टार हैं. उनके टिकटॉक पर करीब 25.6 मिलियन यानी 2.56 करोड़ फॉलोअर्स हैं. सोशल मीडिया से पहचान बनाने वाली जन्नत अब मॉडलिंग और एक्टिंग में भी कदम रख चुकी हैं.

Advertisement
X
जन्नत मिर्जा छोटे वीडियो और लिप-सिंक कंटेंट से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुईं.(Photo:Insta/@jannatmirza_)
जन्नत मिर्जा छोटे वीडियो और लिप-सिंक कंटेंट से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुईं.(Photo:Insta/@jannatmirza_)

क्या आपको पता है पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला कौन है. जन्नत मिर्जा, जिसके आगे कई बड़े सितारे भी पीछे नजर आते हैं. टिकटॉक पर उनके करीब 2.56 करोड़ फॉलोअर्स यानी 25 मिलियन हैं. मौजूदा उपलब्ध रैंकिंग में वह पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टिकटॉक क्रिएटर हैं.

जन्नत मिर्जा के टिकटॉक अकाउंट पर 3,400 से ज्यादा वीडियो हैं, जबकि उनके वीडियो को 91.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

कैसे मिली इतनी बड़ी पहचान?

सम्बंधित ख़बरें

10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी चाबी खोज ली, या अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं? ( Photo: Pinterest)
तस्वीर में छिपी चाबी को ढूंढ पाएंगे आप? 10 सेकंड का चैलेंज
Bittu Tabahi places 2 dustbins along Ajnar riverbank, returns to find one stolen
'कचरा न फेंके इसलिए रखे थे, वो भी चोरी....,' Bittu Tabahi मायूस
Tesla Roadster, Elon Musk flying car
भारत की सड़कों पर उतरी Elon Musk की उड़ने वाली कार तो क्या होगा?
आपने कितनी गलतियां सही समय में खोजीं? ( Photo: Pinterest)
सिर्फ तेज नजर वाले ही खोज पाएंगे तस्वीर की 3 गलतियां, क्या आप लेंगे चैलेंज
99 year old lady world wing walker
विमान के पंख पर 99 साल की महिला, हवा में उड़ते हुए बनाया रिकॉर्ड

जन्नत मिर्जा छोटे वीडियो और लिप-सिंक कंटेंट से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुईं. धीरे-धीरे उनके वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने लगे और वह पाकिस्तान की चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हो गईं.

उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा पड़ाव जून 2024 में आया, जब उन्होंने टिकटॉक पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स पूरे किए थे. उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर रिपोर्ट किया था.

इसके बाद भी उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता बनी हुई है. अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में उनका फॉलोअर काउंट करीब 2.56 करोड़ है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannat Mirza (@jannatmirza_)

सिर्फ टिकटॉक तक सीमित नहीं है लोकप्रियता

जन्नत मिर्जा की पहचान सिर्फ टिकटॉक तक सीमित नहीं है. वह इंस्टाग्राम पर भी लाखों लोगों से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा वह पाकिस्तानी फिल्म 'तेरे बजरे दी राखी' में भी काम कर चुकी हैं.यानी छोटे-छोटे वीडियो से शुरू हुआ उनका सफर अब सोशल मीडिया से आगे मनोरंजन की दुनिया तक पहुंच चुका है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannat Mirza (@jannatmirza_)

कौन हैं जन्नत के बाद?

मौजूदा पाकिस्तान टिकटॉक रैंकिंग में जन्नत मिर्जा के बाद कंवल आफताब करीब 2.2 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं अली हैदराबादी के करीब 2.17 करोड़ फॉलोअर्स हैं.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्नत मिर्जा की लोकप्रियता कितनी बड़ी है. उनके और दूसरे स्थान पर मौजूद क्रिएटर के बीच भी करीब 36 लाख फॉलोअर्स का अंतर है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jannat Mirza (@jannatmirza_)

जन्नत मिर्जा की कहानी क्यों खास है?

जन्नत मिर्जा की कहानी पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बदलती ताकत को दिखाती है. पाकिस्तान में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स को सीधे करोड़ों लोगों तक पहुंचने का मौका दिया.

यह भी पढ़ें: क्या सुंदर बनने तुर्की जा रही हैं पाकिस्तानी लड़कियां? जानिए वहां ऐसा क्या है...

आज जन्नत मिर्जा का नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल मीडिया चेहरों में शामिल है. 2.5 करोड़ से ज्यादा टिकटॉक फॉलोअर्स के साथ वह यह भी दिखाती हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार बनाया गया कंटेंट किस तरह किसी क्रिएटर को देश की सबसे बड़ी डिजिटल हस्तियों में शामिल कर सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न कोई नेता, न कोई रणनीति... दिल्ली में CJP के प्रदर्शन में जुटी भीड़ कैसे दिशाहीन हो गई |
    कभी मिथिला रॉय तो कभी खालिदा बेगम... नाम बदल-बदल कर रह रही थी बांग्लादेशी महिला, ई-कॉमर्स शॉपिंग रसीदों से खुला राज |
    तिरंगा यात्रा पर पुलिस का एक्शन, अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत |
    न बायोमेट्रिक का झंझट, न छुट्टी के लिए बहाना, AI इंजीनियर ने बताया अपने ऑफिस का हाल |
    Sabudana Halwa: न होगा चिपचिपा और न गिलगिला! पहली बार साबूदाना का हलवा बना रहे लोग अपनाएं ये ट्रिक, बनेगा दानेदार और रसीला |
    सीने में दर्द, बेसुध बुजुर्ग और सिपाही की मुस्तैदी... लखनऊ की सड़क पर CPR से जिंदगी बचाने की कहानी! |
    कैंसर से जंग के बीच पोप लियो को बड़ी राहत, 4 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज |
    CRPF में 29 साल बाद 'लांस नायक' और 'नायक' रैंक की होगी वापसी, जवानों से मांगे गए सुझाव |
    बिकिनी टॉप में छाई कपूर खानदान की बेटी, Beach पर दिखाई अदाएं, पापा बोनी कपूर ने किया रिएक्ट |
    उत्तराखंड में ट्रैफिक चेकिंग से भागने के चक्कर में पति ने की बड़ी लापरवाही
    Advertisement