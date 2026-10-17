2.56 करोड़ लोग करते हैं फॉलो, कौन हैं पाकिस्तान की जन्नत मिर्जा?

क्या आपको पता है पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला कौन है. जन्नत मिर्जा, जिसके आगे कई बड़े सितारे भी पीछे नजर आते हैं. टिकटॉक पर उनके करीब 2.56 करोड़ फॉलोअर्स यानी 25 मिलियन हैं. मौजूदा उपलब्ध रैंकिंग में वह पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली टिकटॉक क्रिएटर हैं.

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जन्नत मिर्जा के टिकटॉक अकाउंट पर 3,400 से ज्यादा वीडियो हैं, जबकि उनके वीडियो को 91.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

कैसे मिली इतनी बड़ी पहचान?

जन्नत मिर्जा छोटे वीडियो और लिप-सिंक कंटेंट से सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुईं. धीरे-धीरे उनके वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने लगे और वह पाकिस्तान की चर्चित डिजिटल क्रिएटर्स में शामिल हो गईं.

उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा पड़ाव जून 2024 में आया, जब उन्होंने टिकटॉक पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स पूरे किए थे. उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर रिपोर्ट किया था.

इसके बाद भी उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता बनी हुई है. अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में उनका फॉलोअर काउंट करीब 2.56 करोड़ है.

सिर्फ टिकटॉक तक सीमित नहीं है लोकप्रियता

जन्नत मिर्जा की पहचान सिर्फ टिकटॉक तक सीमित नहीं है. वह इंस्टाग्राम पर भी लाखों लोगों से जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा वह पाकिस्तानी फिल्म 'तेरे बजरे दी राखी' में भी काम कर चुकी हैं.यानी छोटे-छोटे वीडियो से शुरू हुआ उनका सफर अब सोशल मीडिया से आगे मनोरंजन की दुनिया तक पहुंच चुका है.

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कौन हैं जन्नत के बाद?

मौजूदा पाकिस्तान टिकटॉक रैंकिंग में जन्नत मिर्जा के बाद कंवल आफताब करीब 2.2 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं अली हैदराबादी के करीब 2.17 करोड़ फॉलोअर्स हैं.

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जन्नत मिर्जा की लोकप्रियता कितनी बड़ी है. उनके और दूसरे स्थान पर मौजूद क्रिएटर के बीच भी करीब 36 लाख फॉलोअर्स का अंतर है.

जन्नत मिर्जा की कहानी क्यों खास है?

जन्नत मिर्जा की कहानी पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बदलती ताकत को दिखाती है. पाकिस्तान में टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स को सीधे करोड़ों लोगों तक पहुंचने का मौका दिया.

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आज जन्नत मिर्जा का नाम पाकिस्तान के सबसे बड़े सोशल मीडिया चेहरों में शामिल है. 2.5 करोड़ से ज्यादा टिकटॉक फॉलोअर्स के साथ वह यह भी दिखाती हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार बनाया गया कंटेंट किस तरह किसी क्रिएटर को देश की सबसे बड़ी डिजिटल हस्तियों में शामिल कर सकता है.

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