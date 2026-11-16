कौन है विदेशी यूट्यूबर? जिसके साथ सड़क पर हुई अश्लील हरकत, कैमरे पर शख्स बोला- एक Lip Kiss

सड़क पर चलने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं इन दिनों आम होती जा रही हैं. अब इस घिनौनी हरकत की शिकार थाई-फ्रेंच यूट्यूबर और स्ट्रीमर जस्टकेथ (JustKeth) भी बन गई हैं. राजस्थान के उदयपुर में रात के समय लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसकी पूरी हरकत कैमरे में कैद हो गई.

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यूट्यूबर संग हुई गंदी हरकत

यूट्यूबर जस्टकेथ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए अपने साथ हुई इस बदसलूकी की जानकारी दी है. शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जस्टकेथ सड़क पर टहलते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हैं, तभी एक शख्स उनके पास आता है. लेकिन फोटो खिंचवाने की गुजारिश करने के बजाय वो उनसे 'लिप किस' की मांग करने लगता है.

जब शख्स पास आया, तो यूट्यूबर को लगा कि वो शायद फोटो लेना चाहता है, इसलिए यूट्यूबर ने उसे अपने पास आने दिया. लेकिन फिर वो शख्स यूट्यूबर से बार-बार कहने लगा- एक Kiss प्लीज...एक Lip Kiss प्लीज. शख्स की गंदी हरकत पर यूट्यूबर शॉक्ड नजर आईं. जस्टकेथ हैरान होने के साथ अनकंफर्टेबल होती भी दिखीं. वीडियो में स्ट्रीमर साफ तौर पर शख्स की मांग को ठुकराती हुई सुनाई दे रही हैं, लेकिन जस्टकेथ के इनकार के बावजूद वो शख्स उनसे बेशर्मी से Kiss की मांग करता रहा.

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गुस्से में लोग

जस्टकेथ ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत अपने तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया है. यह क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग शख्स पर पुलिस एक्शन की मांग कर रहे हैं.

कौन हैं जस्टकेथ?

जस्टकेथ का असली नाम केथ है. वो एक पॉपुलर थाई-फ्रेंच कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर और ट्विच स्ट्रीमर हैं. वो खास तौर पर अपने ट्रैवल, अलग-अलग देशों के कल्चर और रोजाना की जिंदगी के एक्सपीरियंस को बिना किसी स्क्रिप्ट के सीधे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. वो अक्सर अलग-अलग शहरों की सड़कों पर घूमते हुए अपने फैंस के साथ लाइव बातचीत और व्लॉग्स शेयर करती हैं.

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