कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड लतीफ भट ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर

कुलगाम आतंकी हमला मामले में बड़ा अपडेट आया है. सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं. लश्कर का वांछित आतंकी लतीफ भट इस मुठभेड़ में मारा गया है. 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF सुरक्षा पोस्ट पर हुए हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का नाम सामने आ रहा था. आज इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया है.

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कौन है लतीफ भट?

सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, लतीफ भट कुलगाम जिले के ख्रेवान चाडर (नई बस्ती) का रहने वाला था. वह पहले कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी. इसके बाद वह स्थानीय स्तर पर बढ़ई का काम करता था. नवंबर 2025 में वह अचानक अपने घर से लापता हो गया था. करीब 19 नवंबर 2025 को उसके परिवार की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसके बाद वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था.

पुलिस के मुताबिक, लतीफ भट लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था. इस आतंकी संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) जैसे संगठनों के साथ भी जुड़ता आया है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि लतीफ दक्षिण कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में अपनी गतिविधियां चला रहा था.

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बताया जाता है कि वह जुलाई 2026 में शोपियां में चलाए गए एक सुरक्षा अभियान के दौरान बचकर निकलने में कामयाब रहा था. उस समय उसके साथ जाकिर अहमद गनी भी संपर्क में था, जो जुलाई 2026 में शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया था. सुरक्षाबलों ने इसे कुलगाम के लारू में सर्च ऑपरेशन के दौरान मार गिराया है.

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6 दिनों का सर्च ऑपरेशन, 600 संदिग्धों से पूछताछ

आतंकियों की तलाश में सुरक्षाबल छह दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे. सुरक्षाबलों ने प्रभावित गांवों के चारों ओर कड़ी घेराबंदी की. तलाशी के दौरान घरों, उनके आसपास बने दूसरे कमरों, बागों और घनी झाड़ियों तक की जांच की गई. संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाने और छिपे हुए ठिकानों या हथियारों के जखीरे की तलाश के लिए ड्रोन, खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टरों की मदद ली गई. 600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई.

11 नवंबर को हुआ था हमला

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में 11 नवंबर को CRPF की एक टीम पर आतंकी हमला हुआ था. हमला दोपहर करीब 2:03 बजे से 2:15 बजे के बीच हुआ. यह हमला मीर बाजार के अखान इलाके में किया गया था. CCTV फुटेज के मुताबिक, हमलावर बंद दुकानों की कतार की आड़ लेकर पैदल आया था और करीब 50 से 60 मीटर की दूरी से नाके पर तैनात जवानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं थी.

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इस गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए थे. उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल हुए तीनों जवानों की पहचान हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंद्रू के रूप में हुई. CRPF के जम्मू-कश्मीर ज़ोन के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) संदीप खिरवार ने बताया कि फिलहाल घायल जवानों की हालत स्थिर है.

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