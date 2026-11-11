'मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी...' जेनसन हुआंग बने 'राज' के डिनो मोरिया, AI वीडियो वायरल

अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह है उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक विवाद, जिसमें अफेयर से लेकर विदेशी जासूसी के आरोपों तक की चर्चा हो रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक AI से तैयार वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें जेनसन हुआंग को बॉलीवुड फिल्म 'राज' के किरदार में दिखाया गया है.

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'राज' के सीन में दिखे जेनसन हुआंग

वायरल वीडियो में जेनसन हुआंग का चेहरा अभिनेता डिनो मोरिया के किरदार पर लगाया गया है. वहीं, चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग को फिल्म में मालिनी शर्मा के निभाए भूत के किरदार में दिखाया गया है. फेस-स्वैप तकनीक से तैयार इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है.

वीडियो में 'राज' के चर्चित डरावने दृश्यों का इस्तेमाल किया गया है. जेनसन और एलिस हुआंग से जुड़े विवाद के बीच इस एडिट को लेकर लोग तरह-तरह के मीम और कमेंट कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी लॉरी के साथ बेवफाई करने की बात स्वीकार की है. एनवीडिया के कर्मचारियों को भेजे गए एक इंटरनल मेमो में उन्होंने अपनी गलती के लिए पत्नी और बच्चों से माफी मांगी थी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस मामले में दूसरा व्यक्ति कौन था.

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इसी के बाद एलिस हुआंग का नाम एक बार फिर चर्चा में आया. एलिस हुआंग को हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है. वह चीनी नागरिक हैं और सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी रही हैं.

Jensen Huang be like https://t.co/zpBoFL9QAy — Amit Singh (@RockstarAmit) November 10, 2026

जासूसी के आरोपों से भी जुड़ा नाम

अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने एलिस हुआंग को चीनी खुफिया तंत्र से जुड़े एक एसेट के तौर पर देखा था. रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी एजेंसियां इस बात की जांच कर रही थीं कि क्या मेगास्पीड के जरिए चीनी कंपनियों को एनवीडिया की एडवांस्ड AI चिप्स हासिल करने में मदद मिली थी.

इस मामले ने अमेरिका और चीन के बीच चल रही AI तकनीक की होड़ के बीच भी सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, एलिस हुआंग को लेकर सामने आए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

AI वीडियो ने दिया बॉलीवुड का तड़का

इसी विवाद के बीच 'राज' का AI वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई. साल 2002 में रिलीज हुई 'राज' का निर्देशन विक्रम भट्ट ने किया था. फिल्म में बिपाशा बसु और डिनो मोरिया मुख्य भूमिकाओं में थे.

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वायरल वीडियो असली फिल्म का हिस्सा नहीं है. इसे AI और फेस-स्वैप तकनीक की मदद से तैयार किया गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म के डरावने सीन को जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग से जुड़े विवाद के साथ जोड़कर इसे नया अंदाज दे दिया है.

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