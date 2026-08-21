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1.88 लाख की शैंपेन, 10 हजार की मछली... अर्पिता के रेस्टोरेंट का महंगा खाना, कीमत सुन उड़ेंगे होश

सलमान खान की बहन अर्पिता खान का मुंबई स्थित रेस्टोरेंट मर्सी के खाने की कीमतें मिडिल क्लास के लिए काफी महंगी हैं. पास्ता, सीफूड और शैंपेन के आसमान छूते रेट्स चौंकाते हैं.

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अर्पिता खान के रेस्टोरेंट में खाने की कीमत सुन चौकेंगे (Photo: Instagram @arpitakhansharma/Screengrab)
अर्पिता खान के रेस्टोरेंट में खाने की कीमत सुन चौकेंगे (Photo: Instagram @arpitakhansharma/Screengrab)

सलमान खान की बहन अर्पिता खान मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट मर्सी की को-फाउंडर हैं. 9000 स्क्वायर फीट में फैला मर्सी अपने लग्जूरियस इंटीरियर और हाई क्लास डाइनिंग एक्सपीरियंस की वजह से एलीट क्लास के बीच फेमस है. यहां यूरोपियन अंदाज के साथ एशियन और इंडियन फ्लेवर का कॉम्बिनेशन ऑफर किया जाता है.  

अर्पिता के रेस्टोरेंट का महंगा खाना 
लेकिन क्या आप जानते हैं अर्पिता के रेस्टोरेंट का खाना मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है. खाने के आइटम इतने महंगे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ने तय हैं. मर्सी की सबसे महंगी डिश में सॉल्ट क्रस्टेड रेड स्नैपर (फिश आइटम) शामिल है, जिसके लिए आपको 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे. इसमें पूरी मछली को नमक की परत में बेक किया जाता है. दूसरा महंगा आइटम है पास्ता. अर्पिता के रेस्टोरेंट का पास्ता खाने के लिए भी आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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यहां सर्व होने वाला ट्रफल पास्ता फ्रॉम व्हील 8,500 रुपये का है. इसे spaghetti को Périgord truffle sauce के साथ तैयार किया जाता है. अगले महंगे आइटम में सीफूड टेरियाकी सैल्मन शामिल है, जिसकी कीमत 4,000 रुपये है. लॉबस्टर (झींगा) थर्मिडोर का रेट 3,500 रुपये और कोको लॉबस्टर 1,500 रुपये का मिलेगा. 

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आसमान छूते ड्रिंक्स के रेट
ड्रिंक्स के रेट भी कम महंगे नहीं हैं. रेस्टोरेंट की सबसे महंगी शैंपेन की कीमत 1,88,550 रुपये बताई गई है. वहीं सबसे महंगी रेड वाइन करीब 1.40 लाख रुपये और व्हाइट वाइन करीब 69 हजार रुपये की है. फूड डिश और ड्रिंक्स की कीमत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. कीमतों को देखकर साफ समझ आता है कि अर्पिता खान का ये रेस्टोरेंट आम बजट में डिनर करने वालों के लिए नहीं, बल्कि लग्जरी डाइन करने वाले रईसों के लिए है. खाना यहां पर शाही जरूर है. लेकिन खर्चीला भी. 

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अर्पिता आए दिन फ्रेंड्स और फैमिली संग यहां पार्टी करती हैं. खान फैमिली की ज्यादातर पार्टी यहीं पर होती हैं. बीते दिनों रियलिटी शो अलांयस की पार्टी भी मर्सी में हुई थी. जहां सलमान खान भी पहुंचे थे.

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