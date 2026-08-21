LKG छात्र की संदिग्ध मौत मामले में सरकार सख्त... जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

विशाखापट्टनम के लिटिल गार्डन स्कूल में छह वर्षीय LKG छात्र प्रणय तेज की संदिग्ध मौत के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है. छात्र की मौत के बाद परिवार ने शिक्षक पर होमवर्क पूरा नहीं करने पर बच्चे को कथित तौर पर पीटने और डांटने का आरोप लगाया था.

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मामले की जांच के लिए गठित समिति में विशाखापट्टनम के रीजनल ज्वाइंट डायरेक्टर (RJD), जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) को शामिल किया गया है. समिति घटना से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

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परिवार के मुताबिक, कथित तौर पर डांट और मारपीट के बाद बच्चा डरकर रोने लगा था. कुछ देर बाद उसे खांसी आई और वह शिक्षक के ऊपर गिरकर बेहोश हो गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

CCTV फुटेज भी जांच के दायरे में

घटना से जुड़े CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं. फुटेज में महिला शिक्षक बच्चे को डांटती हुई नजर आ रही है. परिवार का आरोप है कि शिक्षक की कथित मारपीट और उससे पैदा हुए सदमे के बाद बच्चे की हालत बिगड़ी. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

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जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल एंबुलेंस भेजी गई थी, लेकिन तब तक छात्र की मौत हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और घटना में शामिल शिक्षक तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षकों के लिए होंगे संवेदनशीलता कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शिक्षकों को बच्चों के साथ संवेदनशील, जिम्मेदार और मानवीय व्यवहार करने के लिए जरूरी जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

सरकार ने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और समिति की पड़ताल पर सबकी नजर है.

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