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जयपुर के एक सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द, अब इस दिन दोबारा होगा पेपर  

जयपुर के एक परीक्षा केंद्र में NEET पीजी (NEET PG) एग्जाम के दौरान बिजली चली गई थी जिसके कारण परीक्षा शुरू नहीं हो सकी थी. एग्जाम प्रभावित होने की वजह से उम्मीदवारों ने जमकर हंगामा किया. इस एग्जाम को अब कैंसल कर दिया गया है और री-एग्जाम की तारीख जारी कर दी है.

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अब 5 सितंबर को होगी जयपुर के एक पर नीट पीजी की परीक्षा. (Image: PTI), government panel flags major mismatch (Image: PTI)
अब 5 सितंबर को होगी जयपुर के एक पर नीट पीजी की परीक्षा. (Image: PTI), government panel flags major mismatch (Image: PTI)

NEET PG एग्जाम आज देशभर के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया. लेकिन इस बीच जयपुर के एक एग्जाम सेंटर पर बिजली गुल होने की वजह से परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया और अब नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है. बिजली गुल होने से उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामने भी करना पड़ा. इतना ही नहीं केंद्र पर मौजूद बच्चों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें NTA की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. जारी हुए नोटिस के मुताबिक, अब परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर, 2026 को किया जाएगा. 

बिजली गुल के बाद फैसला 

बता दें कि परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई थी. लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से परीक्षा शुरी नहीं हो पाई. वहां पर मौजूद छात्रों ने नाराजगी जाहिर की और एजेंसी से सवाल किए. हालांकि, छात्रों का आरोप है कि NTA ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया लेकिन अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. 

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5 सितंबर को होगी परीक्षा 

जब छात्रों ने परीक्षा प्रभावित होने पर अपनी आपत्ति जताई, तो केंद्र ने  एग्जाम को कैंसिल कर दिया. एडीएस सिटी के अनुसार, अब इस परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे किया जाएगा.

कब आएगा एडमिट कार्ड? 

जिन उम्मीदवारों ने आज परीक्षा नहीं दी है वह 5 सितंबर को पेपर देंगे, जिसके लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जाएंगे.  एडमिट कार्ड NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. बता दें कि एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से कंप्यूटर-बेस्ड मोड में आयोजित किया जाता है.

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पहली बार नहीं हुआ है ऐसा 

राजस्थान में बिजली को लेकर यह पहली परीक्षा नहीं जो रद्द की गई है. अभी कुछ हफ्तों पहले ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट(AIAPGET) 2026 परीक्षा के दौरान भी ऐसा हुआ था. इस दौरान जयपुर के श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज में बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से एग्जाम को बीच में ही रोकना पड़ा. इसके कारण 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर पाए थे. अब ये एग्जाम भी 5 सितंबर को करवाया जाना है. 

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