scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KBC 18: 'जिंदगीभर दुआ देंगे', दिहाड़ी मजदूर ने रोते हुए बेटे के लिए मांगी नौकरी, भावुक हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में महाराष्ट्र के विशाल प्रेमचंद्र राठौड़ की कहानी ने दर्शकों का दिल छू लिया. विशाल तीन साल से MPSC की तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक तंगी के बावजूद सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं. शो में विशाल के पिता ने नौकरी की गुहार लगाई, जिससे अमिताभ बच्चन भी भावुक हो गए.

Advertisement
X
अमिताभ बच्चन क्यों हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)
अमिताभ बच्चन क्यों हुए इमोशनल (Photo: Screengrab)

अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति दर्शकों का ध्यान खींच रहा है. 25 अगस्त को प्रसारित हुए शो में बेरोजगार युवाओं की कहानी दिखाई गई. वाशिम (महाराष्ट्र) के रहने वाले विशाल प्रेमचंद्र राठौड़ ने उम्मीद जताई कि शो में आने से उन्हें 'छोटी सी नौकरी' मिल जाएगी. विशाल की कहानी ने शो देखने वाले हर शख्स की आंखें नम कर दीं.  

भावुक कर देने वाला पल
वीडियो में दिखाया गया है कि गेम खत्म होने के बाद विशाल के पिता ने स्टूडियो में मौजूद दर्शकों से रोते हुए अपने बेटे के लिए नौकरी की गुहार लगाई. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी इस अपील में शामिल हो गए.

विशाल के पिता ने केबीसी के मंच से बताया कि उनके बेटे की दो बहनें हैं और मां बीमार हैं. अगर मेरे बच्चे को कोई छोटी सी नौकरी दे दे, तो जिंदगीभर हम उनके लिए दुआ करेंगे. उन्होंने हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी और रो पड़े. उन्होंने कहा- अभी हमारी हालत खराब है. दो लड़कियां हैं, घरवाली बीमार रहती है. हम भगवान से दुआ कर रहे हैं कि अगर हमारे बच्चे को छोटी सी नौकरी मिल जाए, तो हमारा बुढ़ापा निकल सकता है. अमिताभ बच्चन ने भी हाथ जोड़कर विशाल के लिए नौकरी की अपील की.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nidhi Solanki (@nidhisolanki06)

सम्बंधित ख़बरें

KBC 18
परिवार-समाज ने दुत्कारा, ट्रांसजेंडर का दर्द, भावुक हुए अमिताभ
अमिताभ बच्चन और जया बच्चान
'घर पर पहले बता देते हैं', जया बच्चन की डांट से बचने के अमिताभ ने खोले राज
Kaun Banega Crorepati 18
KBC: ठुकराया 18 लाख का पैकेज, कंटेस्टेंट ने छोड़ा 1 Cr का सवाल
worlds smallest doctor ganesh baraiah cried at kbc
KBC: 3 फीट कद-सर्कस का ऑफर ठुकराकर बना डॉक्टर, चौंके अमिताभ
world's smallest doctor, kbc 18,
कभी सर्कस से आया 5 लाख का ऑफर, आज बने दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर, KBC 18 में छाए 3 फीट के गणेश बरैया

विशाल पिछले तीन साल से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी MPSC की तैयारी कर रहे हैं. उनका सपना सरकारी नौकरी हासिल करना है, लेकिन आर्थिक स्थिति उनके रास्ते में बड़ी चुनौती बनी हुई है. विशाल ने कहा कि वो रोज अपने पिता के साथ मजदूरी का काम ढूंढने जाते हैं, जबकि उनकी मां एक कैंटीन में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती हैं. इन हालातों से अमिताभ बच्चन भावुक हो गए और उन्होंने विशाल से कहा कि उनकी कहानी ने उनका दिल छू लिया है. 

विशाल की कहानी ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी भावुक कर दिया. कई लोगों ने अमिताभ से खुद विशाल की मदद करने की अपील की. एक यूजर ने लिखा, सलमान भाई होते तो इसकी जरूर मदद करते, जबकि दूसरे ने कहा, मैं खुद 3 साल से बेरोजगार हूं, घर पर कोई काम नहीं. एक ने कहा कि हमारे प्रशासन पर शर्म और इस चाचा को सलाम. बता दें कि विशाल ने शो 25 लाख रुपये की रकम जीती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'क्या आप कहीं के लॉर्ड हैं?', बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को लगाई फटकार |
    जयपुर के एक सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द, अब इस दिन दोबारा होगा पेपर   |
    ट्रैक्टर-ट्रॉली में AC, पंखा, चारपाई... ट्रेड डील के विरोध में पंजाब किसानों का डेरा |
    क्या है नेपाल के उस घर की कहानी, जिसे विकराल लहरें भी नहीं डिगा पाईं? |
    भाई को बचाने एक के बाद एक कुंड में कूदीं 3 बहनें, डूबने से चारों की हुई मौत... राजस्थान में दर्दनाक हादसा |
    नागपुर: घर में चल रहा था कथित देह व्यापार, पुलिस ने 3 लड़कियों को बचाया |
    Best Places to Visit in India: कहीं सफेद रेगिस्तान तो कहीं नीली झील... भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहें |
    KBC 18: 'जिंदगीभर दुआ देंगे', दिहाड़ी मजदूर ने रोते हुए बेटे के लिए मांगी नौकरी, भावुक हुए अमिताभ बच्चन |
    पन्ना में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, उमरी गांव का संपर्क कटा |
    डॉक्टर को सांप दिखाया, बोला- मुझे इसी ने काटा है... अस्पताल में युवक को देख स्टाफ और मरीज हैरानी में पड़ गए
    Advertisement