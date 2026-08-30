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Best Places to Visit in India: कहीं सफेद रेगिस्तान तो कहीं नीली झील... भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहें

Best Places to Visit in India: भारत में ऐसी कई खूबसूरत और अनोखी जगहें हैं, जहां पहुंचकर आपको विदेश जाने का ख्याल भी नहीं आएगा. कहीं ऐतिहासिक इमारतें हैं तो कहीं समुद्र, पहाड़ और सफेद नमक का रेगिस्तान आपका मन मोह लेंगे.

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जिंदगी में एक बार जरूर करें भारत की इन 10 जगहों की सैर (Photo-ITG)
जिंदगी में एक बार जरूर करें भारत की इन 10 जगहों की सैर (Photo-ITG)

Best Places to Visit in India: भारत अपनी खूबसूरत वादियों, ऐतिहासिक इमारतों, समुद्र तटों और अनोखे प्राकृतिक नजारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां ऐसी कई जगहें हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे देश में ही मौजूद हैं. कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं तो कहीं सफेद नमक का रेगिस्तान, वहीं कुछ जगहें अपनी सदियों पुरानी विरासत और अनोखी बनावट के लिए जानी जाती हैं. अगर आपको घूमने का शौक है और देश की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

हम्पी (कर्नाटक)
कर्नाटक का हम्पी इतिहास और वास्तुकला पसंद करने वाले लोगों के लिए शानदार जगह है. यहां प्राचीन मंदिर, महल और कई ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलते हैं. कभी यह विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शहर हुआ करता था. आज इसके खंडहर इसकी भव्य कहानी बयां करते हैं.

अजंता-एलोरा की गुफाएं (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा गुफाएं भारत की प्राचीन कला और वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं. चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं में शानदार मूर्तियां, चित्र और मंदिर देखने को मिलते हैं. इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है.

ताजमहल (आगरा)
आगरा का ताजमहल भारत की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है. सफेद संगमरमर से बनी यह खूबसूरत इमारत अपनी वास्तुकला और प्रेम की कहानी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. खासकर सुबह और शाम के समय इसका नजारा बेहद खूबसूरत लगता है.

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राधानगर बीच (अंडमान)
अगर आपको समुद्र और शांत जगहें पसंद हैं तो अंडमान का राधानगर बीच आपको जरूर पसंद आएगा. साफ नीला पानी, सफेद रेत और आसपास की हरियाली इसे बेहद खूबसूरत बनाती है. यहां सूर्यास्त का नजारा देखने लायक होता है.

कच्छ का रण (गुजरात)
गुजरात का ग्रेट रण ऑफ कच्छ सफेद नमक की विशाल चादर के लिए जाना जाता है. दूर-दूर तक फैला सफेद मैदान और आसमान का खूबसूरत नजारा इसे बेहद खास बनाता है. यहां सूर्यास्त और पूर्णिमा की रात का अनुभव यादगार हो सकता है.

मुन्नार (केरल)
केरल का मुन्नार अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और दूर तक फैले चाय के बागानों के लिए मशहूर है. यहां का शांत और ठंडा मौसम लोगों को काफी पसंद आता है. प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे दिन बिताने के लिए यह बेहतरीन जगह है.

पैंगोंग झील (लद्दाख)
लद्दाख की पैंगोंग झील अपनी खूबसूरती और नीले पानी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित यह झील अलग-अलग रोशनी में अपना रंग बदलती हुई नजर आती है. यहां का शांत माहौल और पहाड़ों का नजारा किसी सपने जैसा लगता है.

पेंच नेशनल पार्क (मध्य प्रदेश)
अगर आपको जंगल और वन्यजीव पसंद हैं तो पेंच नेशनल पार्क जरूर जाएं. यह जगह घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए जानी जाती है. यहां सफारी के दौरान बाघ समेत कई जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखने का मौका मिल सकता है.

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डावकी (मेघालय)
मेघालय का डावकी अपनी बेहद साफ और पारदर्शी नदी के लिए जाना जाता है. साफ मौसम में नदी का पानी इतना पारदर्शी नजर आता है कि नीचे की चीजें भी दिखाई दे सकती हैं. आसपास की हरी-भरी पहाड़ियां इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं.

डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज (मेघालय)
मेघालय के नोंग्रियाट गांव में मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर है. ये पुल पेड़ों की जड़ों को प्राकृतिक तरीके से आकार देकर तैयार किए गए हैं. इसे देखने के लिए ट्रेक करना पड़ता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली हरियाली और प्राकृतिक नजारे सफर को खास बना देते हैं.

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