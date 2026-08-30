बंटवारा 1947 की फ्लॉप के बाद फिर साथ आएंगे सनी देओल-राजकुमार संतोषी, बनाएंगे घातक 2!

सनी देओल ने हाल ही में एक कमजोर फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर डिलीवर की, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया. मगर जनता इसकी कहानी से नहीं जुड़ पाई. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. उनकी और सनी की जोड़ी सुपरहिट हुआ करती थी, मगर बंटवारा के कारण वो स्ट्रीक टूट गई. हालांकि इसकी वजह से उनकी दोस्ती में कोई दरार पैदा नहीं हुई है.

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पांचवी फिल्म के लिए साथ आए सनी-राजकुमार संतोषी

राजकुमार संतोषी ने ऐलान किया है कि वो सनी देओल के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसका नाम घातक घुस के मारेगा रखा गया है. सुनने में तो ये नाम 90s में आई दोनों की आइकॉनिक फिल्म घातक का सीक्वल लग रहा है. लेकिन डायरेक्टर के मुताबिक ये कोई सीक्वल नहीं है, बल्कि घातक फिल्म के किरदार को लेकर एक अलग कहानी है.

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में राजकुमार संतोषी ने कहा- सनी और मैं कुछ कहानियों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे. इस फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. इसका नाम घातक घुस के मारेगा है. ये फिल्म घातक का सीक्वल नहीं है, लेकिन इसमें वही किरदार नजर आएगा. यानी कहानी में किरदार बनारस का ही है.

'सनी के फैंस इस नई फिल्म को देखकर खुश होंगे, क्योंकि इसमें एक्शन के साथ दमदार डायलॉग्स और इमोशन भी देखने को मिलेगा. इस फिल्म के अलावा सनी के साथ दो-तीन और कहानियों पर भी काम चल रहा है. इनमें से एक फिल्म में सनी अमेरिका में रहने वाले सरदार के किरदार में नजर आएंगे. ये भी एक एक्शन-ड्रामा फिल्म होगी.'

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सनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

सनी देओल इस समय बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार हैं, जिनकी कई सारी फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं. रामायण पार्ट 1 और 2 के अलावा वो जाट 2 पर भी काम कर रहे हैं. फिर उनकी एक फिल्म गबरू भी है, जिसका टीजर बंटवारा 1947 के साथ थिएटर में रिलीज हुआ था. इसके अलावा वो फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं. आने वाले दो सालों में सनी की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो उनके फैंस के लिए एक एक्साइटिंग चीज है.

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