scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंटवारा 1947 की फ्लॉप के बाद फिर साथ आएंगे सनी देओल-राजकुमार संतोषी, बनाएंगे घातक 2!

राजकुमार संतोषी ने ऐलान किया है कि वो सनी देओल के साथ अपनी पांचवी फिल्म बनाने वाले हैं. उनकी पिछली फिल्म बंटवारा 1947 फ्लॉप जरूर हुई, मगर इससे उनका कोलैब कमजोर नहीं हुआ. क्या है उनकी पांचवी फिल्म का नाम?

Advertisement
X
फिर साथ आएंगे सनी-राजकुमार संतोषी (Photo: PTI)
फिर साथ आएंगे सनी-राजकुमार संतोषी (Photo: PTI)

सनी देओल ने हाल ही में एक कमजोर फिल्म बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर डिलीवर की, जिसे क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया. मगर जनता इसकी कहानी से नहीं जुड़ पाई. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई. उनकी और सनी की जोड़ी सुपरहिट हुआ करती थी, मगर बंटवारा के कारण वो स्ट्रीक टूट गई. हालांकि इसकी वजह से उनकी दोस्ती में कोई दरार पैदा नहीं हुई है. 

पांचवी फिल्म के लिए साथ आए सनी-राजकुमार संतोषी

राजकुमार संतोषी ने ऐलान किया है कि वो सनी देओल के साथ मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जिसका नाम घातक घुस के मारेगा रखा गया है. सुनने में तो ये नाम 90s में आई दोनों की आइकॉनिक फिल्म घातक का सीक्वल लग रहा है. लेकिन डायरेक्टर के मुताबिक ये कोई सीक्वल नहीं है, बल्कि घातक फिल्म के किरदार को लेकर एक अलग कहानी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Shabana Azmi,Sunny Deol in Batwara 1947 movie
'लोग सनी को मुस्लिम नहीं मान पाए', बंटवारा पर बोलीं शबाना आजमी
Bushra Ansari takes hillarious dig at Sunny Deol Batwara 1947
सनी की बंटवारा देख भड़की Pak एक्ट्रेस, मेकर्स को सुनाया
Sunny Deol Wife
सनी देओल की पत्नी पूजा ने एयरपोर्ट पर खींचा सबका ध्यान
sunny deol wife pooja deol spotted at airport in western look
वेस्टर्न लुक में छाईं सनी देओल की पत्नी पूजा, जींस-शर्ट में इतराईं, बेटे-बहू ने लूटी लाइमलाइट
Hema Malini with Dharmendra
धर्मेंद्र की पहली पत्नी संग कैसा है हेमा मालिनी का रिश्ता? हुईं भावुक

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में राजकुमार संतोषी ने कहा- सनी और मैं कुछ कहानियों पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे. इस फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. इसका नाम घातक घुस के मारेगा है. ये फिल्म घातक का सीक्वल नहीं है, लेकिन इसमें वही किरदार नजर आएगा. यानी कहानी में किरदार बनारस का ही है.

'सनी के फैंस इस नई फिल्म को देखकर खुश होंगे, क्योंकि इसमें एक्शन के साथ दमदार डायलॉग्स और इमोशन भी देखने को मिलेगा. इस फिल्म के अलावा सनी के साथ दो-तीन और कहानियों पर भी काम चल रहा है. इनमें से एक फिल्म में सनी अमेरिका में रहने वाले सरदार के किरदार में नजर आएंगे. ये भी एक एक्शन-ड्रामा फिल्म होगी.'

Advertisement

सनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

सनी देओल इस समय बॉलीवुड के उन कलाकारों में शुमार हैं, जिनकी कई सारी फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं. रामायण पार्ट 1 और 2 के अलावा वो जाट 2 पर भी काम कर रहे हैं. फिर उनकी एक फिल्म गबरू भी है, जिसका टीजर बंटवारा 1947 के साथ थिएटर में रिलीज हुआ था. इसके अलावा वो फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म की भी शूटिंग कर रहे हैं. आने वाले दो सालों में सनी की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जो उनके फैंस के लिए एक एक्साइटिंग चीज है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'क्या आप कहीं के लॉर्ड हैं?', बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को लगाई फटकार |
    जयपुर के एक सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द, अब इस दिन दोबारा होगा पेपर   |
    ट्रैक्टर-ट्रॉली में AC, पंखा, चारपाई... ट्रेड डील के विरोध में पंजाब किसानों का डेरा |
    क्या है नेपाल के उस घर की कहानी, जिसे विकराल लहरें भी नहीं डिगा पाईं? |
    भाई को बचाने एक के बाद एक कुंड में कूदीं 3 बहनें, डूबने से चारों की हुई मौत... राजस्थान में दर्दनाक हादसा |
    नागपुर: घर में चल रहा था कथित देह व्यापार, पुलिस ने 3 लड़कियों को बचाया |
    Best Places to Visit in India: कहीं सफेद रेगिस्तान तो कहीं नीली झील... भारत की 10 सबसे खूबसूरत जगहें |
    KBC 18: 'जिंदगीभर दुआ देंगे', दिहाड़ी मजदूर ने रोते हुए बेटे के लिए मांगी नौकरी, भावुक हुए अमिताभ बच्चन |
    पन्ना में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, उमरी गांव का संपर्क कटा |
    डॉक्टर को सांप दिखाया, बोला- मुझे इसी ने काटा है... अस्पताल में युवक को देख स्टाफ और मरीज हैरानी में पड़ गए
    Advertisement