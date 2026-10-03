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देखी है ऐसी रईसी! दुबई की पार्किंग में धूल खा रहीं Rolls-Royce, Ferrari... Video वायरल

दुबई की एक पार्किंग में कई Rolls-Royce और Ferrari धूल से ढकी नजर आईं. भारतीय महिला ने इसका वीडियो शेयर किया तो लोगों ने दुबई की अमीरी और लग्जरी लाइफस्टाइल पर चर्चा शुरू कर दी.

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वीडियो में महिला कारों की तीन अंकों वाली नंबर प्लेट की ओर भी ध्यान दिलाती है(Photo:Insta/@riyaalityyy's)
वीडियो में महिला कारों की तीन अंकों वाली नंबर प्लेट की ओर भी ध्यान दिलाती है(Photo:Insta/@riyaalityyy's)

दुबई का नाम आते ही आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीर सामने आने लगती है. लेकिन दुबई में रहने वाली एक भारतीय महिला ने ऐसा नजारा देखा, जिसने उसे भी हैरान कर दिया. एक पार्किंग में कई महंगी Rolls-Royce और Ferrari खड़ी थीं और इन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी. महिला ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यह चर्चा में आ गया.

इंस्टाग्राम यूजर रिया, जो दुबई में रियल एस्टेट से जुड़ा कंटेंट शेयर करती हैं, ने यह वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में पार्किंग एरिया में कई लग्जरी कारें नजर आती हैं.

इनमें एक से ज्यादा Rolls-Royce और एक Ferrari दिखाई देती है. वीडियो में महिला खास तौर पर उन कारों की नंबर प्लेट की ओर भी इशारा करती है. कुछ कारों पर धूल साफ तौर पर दिखाई दे रही है.

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महिला वीडियो में कहती है कि उसने दुबई में पहले भी काफी अमीरी देखी है, लेकिन पार्किंग में इस तरह खड़ी महंगी कारों का नजारा उसके लिए अलग था. उसके मुताबिक, यह देखकर उसे लगा कि दुबई में कुछ लोगों के लिए इतनी महंगी कारें रखना भी शायद बड़ी बात नहीं है.

'इतनी महंगी कारें और धूल?'

वीडियो में महिला कारों पर जमी धूल दिखाते हुए सवाल करती है कि आखिर इन गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है.

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उसने दावा किया कि कारों को कई दिनों से धोया या चलाया नहीं गया होगा, क्योंकि उन पर धूल जमी हुई थी. यही बात इस वीडियो को दिलचस्प बनाती है. आम तौर पर करोड़ों रुपये की कार को लोग बेहद कीमती चीज के तौर पर देखते हैं. लेकिन यहां वही कारें एक पार्किंग में खड़ी नजर आईं और उन पर धूल जमा थी.

'ये तो अलग ही लेवल की अमीरी है'

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस नजारे पर खूब प्रतिक्रिया दी.

एक यूजर ने इसे अमीरी का अलग ही लेवल बताया. दूसरे ने कहा कि ऐसी तस्वीर शायद दुबई में ही देखने को मिल सकती है.  कुछ लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि करोड़ों की कारें इस तरह खड़ी होकर धूल जमा कर रही हैं, यह अपने आप में हैरान करने वाला नजारा है.

यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: बुर्ज खलीफा में रहने वालों की वो 7 सुविधाएं, जो टूरिस्ट को नहीं मिलतीं

दुबई में इतनी लग्जरी कारें क्यों दिखती हैं?

दुबई लंबे समय से अपनी लग्जरी कार संस्कृति के लिए जाना जाता है. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini और Bentley जैसी कारें शहर की सड़कों और लग्जरी इलाकों में दिखाई देती हैं.

दुबई में हाई-नेट-वर्थ लोगों की मौजूदगी, लग्जरी ब्रांड्स का मजबूत बाजार और कारों को स्टेटस और लाइफस्टाइल के हिस्से के तौर पर देखने की संस्कृति ने शहर को महंगी कारों के लिए खास जगह बना दिया है.

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हालांकि, किसी पार्किंग में कुछ महंगी कारें दिखाई देने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दुबई में आम तौर पर करोड़ों की कारें इस्तेमाल नहीं होतीं या लावारिस छोड़ दी जाती हैं.

नंबर प्लेट ने भी खींचा ध्यान

वीडियो में महिला कारों की तीन अंकों वाली नंबर प्लेट की ओर भी ध्यान दिलाती है. दुबई में खास नंबर प्लेटों की नीलामी और कलेक्टर वैल्यू को लेकर पहले भी काफी चर्चा होती रही है.

यानी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है- क्या दुबई में वाकई इतनी दौलत है कि करोड़ों की कारें भी पार्किंग में खड़ी होकर धूल खाती नजर आ सकती हैं, या वायरल वीडियो सिर्फ एक असामान्य नजारा दिखा रहा है?


 

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