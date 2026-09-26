बुर्ज खलीफा में रहने वालों की वो 7 सुविधाएं, जो टूरिस्ट को नहीं मिलतीं

बुर्ज खलीफा... दुबई की पहचान और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत. इसे देखने के लिए दुनियाभर से लोग दुबई पहुंचते हैं, लेकिन इसी इमारत में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, जिनके लिए 828 मीटर ऊंचा यह टावर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. आखिर ये लोग कौन हैं? उनके पास कितनी दौलत होती है कि वे यहां करोड़ों रुपये का फ्लैट खरीद या किराये पर ले सकें? और सबसे बड़ा सवाल- एक आम अपार्टमेंट के मुकाबले बुर्ज खलीफा में रहने वालों को ऐसी कौन-सी सुविधाएं मिलती हैं, जिनके लिए लोग यहां करोड़ों रुपये खर्च करते हैं?

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यहां रहने वालों की जिंदगी किसी आम अपार्टमेंट जैसी नहीं है. 24 घंटे कंसीयर्ज सर्विस, स्विमिंग पूल, जिम, लाउंज और दुबई मॉल तक सीधी पहुंच जैसी सुविधाएं इसे एक लग्जरी होटल जैसा अनुभव देती हैं.कंसीयर्ज सर्विस का मतलब ऐसी पर्सनल सर्विस है, जिसमें बिल्डिंग का स्टाफ वहां रहने वाले लोगों के रोजमर्रा के कई कामों में मदद करता है.

कितने करोड़ का मिलता है यहां फ्लैट?

बुर्ज खलीफा में फ्लैट की कीमत एक जैसी नहीं है. यह फ्लैट के आकार, मंजिल और व्यू पर निर्भर करती है.दुबई लैंड डिपार्टमेंट के दर्ज लेनदेन के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में करीब 936 वर्ग फुट का 1-बेडरूम अपार्टमेंट 34 लाख दिरहम यानी करीब 8 करोड़ रुपये में बिका.

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इसी महीने करीब 1,103 वर्ग फुट का एक और 1-बेडरूम फ्लैट 28.5 लाख दिरहम यानी करीब 6.4 करोड़ रुपये में बिका. वहीं करीब 1,639 वर्ग फुट का 2-बेडरूम अपार्टमेंट 46 लाख दिरहम यानी करीब 10 करोड़ रुपये में बिका.यानी यहां घर खरीदने के लिए सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये का बजट भी चाहिए.

बड़े और बेहद लग्जरी अपार्टमेंट की कीमत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. अगस्त 2026 में करीब 10,042 वर्ग फुट का 4-बेडरूम अपार्टमेंट 2.44 करोड़ दिरहम यानी करीब 54 करोड़ रुपये में बिका.

तो कौन-कौन लोग रहते हैं?

बुर्ज खलीफा का रेजिडेंट प्रोफाइल सिर्फ दुबई या यूएई तक सीमित नहीं है. यहां अलग-अलग देशों से आए अमीर कारोबारी, प्रोफेशनल्स और निवेशक घर खरीदते या किराये पर लेते रहे हैं.

मौजूदा प्रॉपर्टी डेटा में बुर्ज खलीफा के आसपास और द रेजिडेंस के किरायेदारों में ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और लेबनान की राष्ट्रीयताएं प्रमुख समूहों में दिखाई देती हैं.

इनमें ब्रिटेन के किरायेदारों की हिस्सेदारी 15 फीसदी, भारत की 8 फीसदी, फ्रांस की 7 फीसदी और लेबनान की 6 फीसदी बताई गई है.

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भारतीयों का बुर्ज खलीफा से कनेक्शन काफी पुराना है. 2012 की एक रिपोर्ट में ईमार के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया था कि भारतीयों ने उस समय तक बुर्ज खलीफा के करीब 900 अपार्टमेंट में से 100 से 150 के बीच खरीदे थे. बाद के वर्षों में भी कई भारतीय कारोबारियों के यहां घर खरीदने की खबरें सामने आती रही हैं.

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घर में कंसीयर्ज, बाहर जाने की जरूरत कम

बुर्ज खलीफा के रेजिडेंशियल हिस्से में 24 घंटे कंसीयर्ज सर्विस उपलब्ध है. ईमार की जानकारी के मुताबिक यहां रेजिडेंशियल लॉबी, क्लब लाउंज, बिजनेस सेंटर, जिम, स्विमिंग पूल और बच्चों के लिए स्टूडियो जैसी सुविधाएं हैं.

एक पुराने रेजिडेंट ने खलीज टाइम्स को बताया था कि कंसीयर्ज उनकी कार को पार्किंग से निकालकर रिसेप्शन पर तैयार रखता था. उसी रेजिडेंट के मुताबिक बिल्डिंग में एटीएम, जिम और सुपरमार्केट जैसी सुविधाएं भी थीं.

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जिम और स्विमिंग पूल के लिए भी नीचे नहीं जाना

बुर्ज खलीफा के 43वें और 76वें लेवल पर स्काई लॉबी हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इन जगहों पर स्विमिंग पूल, जकूजी, फिटनेस सुविधाएं और मनोरंजन के लिए कमरे मौजूद हैं.यानी यहां रहने वाले व्यक्ति के लिए फिटनेस और मनोरंजन के लिए रोज किसी दूसरी बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

दुबई मॉल तक सीधी पहुंच

बुर्ज खलीफा की सबसे खास सुविधाओं में इसकी लोकेशन भी शामिल है. द रेजिडेंस को दुबई मॉल तक सीधी पहुंच के साथ डिजाइन किया गया है.इसका मतलब है कि शॉपिंग, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के लिए दुनिया के मशहूर मॉल में से एक तक पहुंचना यहां रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकता है.

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यानी सिर्फ घर नहीं, एक पूरा लग्जरी लाइफस्टाइल

बाहर से देखने पर बुर्ज खलीफा एक टूरिस्ट स्पॉट है. लेकिन अंदर रहने वालों के लिए तस्वीर बिल्कुल अलग है.यहां करोड़ों रुपये का अपार्टमेंट खरीदने के साथ कंसीयर्ज, जिम, स्विमिंग पूल, लाउंज, बिजनेस सुविधाएं और दुबई मॉल तक सीधी पहुंच जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में रहने का अनुभव सिर्फ "ऊंचाई पर घर" का नहीं, बल्कि "एक इमारत के अंदर पूरी लग्जरी लाइफ" का है.

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