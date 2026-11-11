बेटे की टीवी देखने की लत छुड़ाने के लिए पिता ने लगाया गजब का जुगाड़, हर 10 मिनट में देना पड़ता है टेस्ट

आजकल बच्चों में मोबाइल और टीवी देखने की आदत तेजी से बढ़ रही है. कई बार माता-पिता बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे किसी न किसी बहाने से फोन मांग ही लेते हैं. ऐसे में चीन के एक पिता ने अपने बेटे की स्क्रीन देखने की आदत कम करने के लिए ऐसा तरीका निकाला, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. इस पिता ने बेटे को मोबाइल और टीवी से दूर रखने के लिए डांटने या फोन छीनने के बजाय पढ़ाई को ही मनोरंजन का जरिया बना दिया. उन्होंने अपने घर के टीवी में बदलाव करके उसे एक तरह का पढ़ाई वाला क्विज शो बना दिया.

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हर 10 मिनट में टीवी पर आने लगता है पढ़ाई का सवाल

यह मामला चीन के शेनझेन शहर का है. यहां रहने वाले एक पिता का बेटा स्कूल में पढ़ता है. पिता टैक्सी चलाते हैं और कई बार काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं. ऐसे में उनका बेटा घर पर अकेले काफी समय टीवी देखने में बिताता था. पिता को चिंता थी कि टीवी देखने की वजह से बेटे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

पिता ने पहले बेटे को मोबाइल और आईपैड से दूर रखने की कोशिश की थी. लेकिन जब उसने इनका इस्तेमाल करना बंद किया तो टीवी देखने लगा. पिता ने टीवी बंद करने या घर से हटाने के बजाय इसका एक अलग समाधान निकालने का फैसला किया. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद ली और टीवी के सिस्टम में एक खास प्रोग्राम तैयार करवाया. इस प्रोग्राम की मदद से टीवी अब हर 10 मिनट बाद अपने आप रुक जाता है और स्क्रीन पर पढ़ाई से जुड़ा एक सवाल दिखाई देने लगता है.

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सही जवाब देने पर ही दोबारा चलेगा टीवी

इस सिस्टम में बच्चे के स्कूल के सिलेबस के हिसाब से सवाल तैयार किए गए हैं. इसमें हिंदी की जगह चीनी भाषा, गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों के सवाल शामिल हैं. सवाल बच्चे की कक्षा और स्कूल में चल रही पढ़ाई के स्तर के अनुसार रखे जाते हैं. टीवी देखते समय जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं, स्क्रीन पर एक सवाल आ जाता है. बच्चे को टीवी दोबारा चलाने के लिए उसका सही जवाब देना जरूरी है. अगर बच्चा गलत जवाब देता है तो उसे एक और सवाल हल करना पड़ता है. जब तक वह सही जवाब नहीं देता, तब तक टीवी पर चल रहा कार्यक्रम दोबारा शुरू नहीं होता. इस तरह बच्चे को मनोरंजन के साथ-साथ पढ़ाई भी करनी पड़ती है. पिता का कहना है कि उन्होंने यह तरीका इसलिए अपनाया ताकि बेटा लगातार टीवी देखने के बजाय बीच-बीच में पढ़ाई पर भी ध्यान दे.

पहले बेटे ने खोज निकाली थी सिस्टम की कमी

इस पिता ने टीवी में यह बदलाव करने से पहले भी कई तरीके अपनाए थे. उन्होंने टीवी के पहले से मौजूद सवाल-जवाब वाले फीचर का इस्तेमाल किया, लेकिन बेटे ने उसका रास्ता निकाल लिया. इसके बाद उन्होंने एक स्मार्ट प्लग की मदद से तय समय पर टीवी बंद करने की कोशिश की. लेकिन बेटा प्लग ही निकाल देता था. इसके बाद अक्टूबर में पिता ने एआई की मदद से नया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया. उन्होंने एआई को अपनी जरूरत बताई और उसकी मदद से सवाल-जवाब वाला सिस्टम तैयार कर लिया.

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हालांकि, शुरुआत में बेटे ने इस सिस्टम को भी चकमा दे दिया था. उसने टीवी को बंद करके दोबारा चालू किया और सिस्टम की कमी का फायदा उठाया. इसके बाद पिता ने प्रोग्राम में बदलाव किए और उसे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया. दिलचस्प बात यह है कि पिता और बेटे के बीच यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. बेटा सिस्टम की कमियां खोजने की कोशिश करता है और पिता उन्हें ठीक करने में जुट जाते हैं.

पिता ने इसे बताया पिता-बेटे के बीच का खेल

पिता का कहना है कि उनका मकसद बेटे को टीवी देखने से पूरी तरह रोकना नहीं है. वह चाहते हैं कि बेटा मनोरंजन भी करे, लेकिन इसके चक्कर में पढ़ाई और दूसरी जरूरी चीजों को नजरअंदाज न करे. उन्होंने इस पूरे प्रयोग को पिता और बेटे के बीच का एक तरह का 'अटैक और डिफेंस गेम' बताया है. इसमें बेटा सिस्टम को तोड़ने या उसकी कमियां खोजने की कोशिश करता है, जबकि पिता उन कमियों को ठीक करते हैं.

पिता को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस तरीके को इतनी आसानी से अपना लेगा. उन्हें लगा था कि बार-बार सवाल आने से बेटा परेशान होकर टीवी देखना छोड़ देगा, लेकिन बच्चा इसमें दिलचस्पी लेने लगा. अब पिता सवालों का स्तर और मुश्किल करने की तैयारी कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोग मांग रहे ट्यूटोरियल

पिता के इस प्रयोग की चर्चा चीन के सोशल मीडिया पर तेजी से होने लगी है. कई माता-पिता ने उनके तरीके की तारीफ की और पूछा कि अपने घर के टीवी में ऐसा सिस्टम कैसे लगाया जा सकता है. कुछ लोगों ने इसे बच्चों की स्क्रीन देखने की आदत कम करने का अच्छा तरीका बताया. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों के मनोरंजन को हर बार पढ़ाई और परीक्षा से जोड़ना सही नहीं है. इससे बच्चों को पढ़ाई बोझ जैसी भी लग सकती है.

पिता ने कहा है कि वह इस सिस्टम को बनाने का तरीका दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन अलग-अलग टीवी में सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े फीचर अलग होते हैं. इसलिए वह पहले इन बातों को ठीक से समझना चाहते हैं. उनका मानना है कि एआई की मदद से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बना सकते हैं. इसके लिए हर किसी को कोडिंग आना जरूरी नहीं है.

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