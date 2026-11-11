बेटे का एक्सीडेंट, हॉस्पिटल का बिल और महिला का सुसाइड... लाखों की ठगी मामले में तगड़ा एक्शन

राजस्थान के झालावाड़ में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के डर से एक महिला की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ऑनलाइन सिक्के खरीदने का झांसा देकर महिला से लाखों रुपये ठगे गए थे. इसके बाद साइबर ठगों ने उसके बेटे को केस में फंसाने की धमकी दी, जिससे महिला तनाव में आ गई और उसने आत्महत्या कर ली. मामले की जांच कर रही पुलिस की एसआईटी ने बिहार के तीन जिलों में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं.

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एसपी अमित कुमार ने बताया की यह एक संवेदनशील मामला है. जिसमें एक 56 वर्षीय महिला साइबर फ्रॉड गिरोह की प्रताड़ना से इतनी मानसिक रूप से परेशान हुई कि उसने आत्महत्या कर ली. 1 नवंबर को कोतवाली थाने में उसके परिवार वालों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला गंभीर पाकर अतिरिक्त एसपी भागचंद के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई, जिसमें तकनीकी और वित्तीय जांच के लिए अलग-अलग टीमें शामिल थीं. तकनीकी टीम ने यह पता लगाया कि महिला से जुड़ी सभी कम्युनिकेशन डिवाइस और इंटरनेट उपयोग का विश्लेषण किया जाए, जबकि वित्तीय टीम ने ठगी की धनराशि के स्रोत और लाभार्थियों का पता लगाया.

जांच में यह सामने आया कि आरोपी का नेटवर्क बिहार के सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में फैला हुआ था. बिहार पुलिस के सहयोग से सात आरोपियों में से छह महिलाओं समेत गिरफ्तार किए गए और तीन नाबालिगों को निरुद्ध किया गया. नाबालिगों को संप्रेषण गृह में रखा गया है और आरोपियों को कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

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बेटे को फंसाने और एआई वीडियो से किया था ब्लैकमेल

मामले की जांच में पता चला कि महिला को पहले पुराने सिक्कों के बदले मोटी रकम देने का झांसा दिया गया. कई बार पैसे जमा कराने के बाद जब उसने वापस मांगना शुरू किया तो आरोपी धमकी देने लगे, यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने उसके पैसे जब्त कर लिए हैं. धमकियों के दौरान उसकी पहचान के साथ उसके बेटे का नाम भी फर्जी दस्तावेजों में जोड़ा गया और एआई जनरेटेड मारने-पीटने के वीडियो भेजकर डराया गया. इस डर के बीच महिला से लगातार ठगी की गई. बाद में उसे आर्थिक ब्लैकमेल किया गया और एक्सीडेंट की झूठी कहानी बनाकर अस्पताल के नकली बिल भी दिखाए गए.

पुलिस ने लोगों से की ये अपील

पुलिस ने फिलहाल ₹4 लाख की मोनी ट्रेल खोजी है, जबकि लगभग ₹13 लाख ठगी होने की जानकारी परिवार ने दी है. आरोपियों के पास से फोन, कंप्यूटर, और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं, साथ ही फाइनेंशियल ट्रायल के तहत पैसे निकालने वाले भी गिरफ्त में हैं. टीम बाकी सहयोगी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने में लगी है जिनमें महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को साइबर फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग से सावधान करें. यदि किसी को डिजिटल रूप में धमकी या प्रताड़ना मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर अरेस्ट की धमकी नहीं देती, इसलिए ऐसी धमकियों से डरे नहीं और ठगी करने वालों से सावधान रहें ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके.

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