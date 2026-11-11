21 साल की बेटी को जिससे प्यार था, वो दूसरी जाति का था... पिता को नहीं था मंजूर, दिवाली की रात दुपट्टे से घोंट दिया गला

गुजरात के आणंद जिले से ऑनर किलिंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी 21 साल की बेटी की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि वह दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी. आरोप है कि दिवाली की रात पिता ने पहले बेटी से बात की. फिर गुस्से में आकर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों को शक हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की असली वजह सामने ला दी.

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यह कहानी गुजरात के आणंद जिले के खंभात तालुका के मेतपुर गांव की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता का नाम कौशलकुमार पटेल है और मृतका उसकी 21 साल की इकलौती बेटी सान्या पटेल थी. आरोप है कि पिता ने बेटी की हत्या इसलिए कर दी, क्योंकि वह गांव के ही एक युवक से प्रेम करती थी. दोनों की जाति अलग थी और पिता को ये मंजूर नहीं था.

सान्या ने वडोदरा से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की थी. वह गांव के ही एक युवक से करीब एक साल से रिलेशन में थी. पिता कौशलकुमार को इस संबंध के बारे में पता था. लेकिन उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था. पुलिस के मुताबिक, पिता बेटी को कई बार समझा चुका था कि वह उस युवक से बात करना बंद कर दे और यह रिश्ता खत्म कर दे.

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इसकी वजह दोनों की अलग-अलग जातियां थीं. पिता को लड़के की कमाई को लेकर भी आपत्ति थी. लेकिन सान्या अपनी पसंद के रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं थी. वह युवक से फोन पर बातचीत करती रही. इस बात को लेकर घर में तनाव था. दिवाली की रात भी इसी मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई और फिर मामला हत्या तक पहुंच गया.

रसोई में हुई बातचीत, फिर दुपट्टे से दबाया गला

पुलिस के मुताबिक, दिवाली की रात परिवार के सभी लोग साथ बैठे थे. देर रात बाकी सदस्य सोने चले गए. इसके बाद पिता और बेटी के बीच रसोई में बातचीत हुई. पिता ने एक बार फिर बेटी से उस युवक से रिश्ता खत्म करने को कहा. सान्या ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसी दौरान पिता ने कथित तौर पर उससे कहा, 'अगर मैं तुम्हारा गला घोंट दूं तो क्या होगा?' सान्या ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन पिता ने इसके बाद उसके ही दुपट्टे से गला दबाना शुरू कर दिया. पुलिस के मुताबिक, गला दबाने से सान्या की मौत हो गई. जिस घर में कुछ घंटे पहले दिवाली मनाई जा रही थी, उसी घर में अब एक बेटी की जान जा चुकी थी.

मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश, डॉक्टरों को हुआ शक

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सान्या की मौत के बाद आरोपी पिता ने कथित तौर पर मामले को आत्महत्या या सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की. परिवार के दूसरे लोगों और रिश्तेदारों को गुमराह किया गया. इसके बाद सान्या के शव को खंभात जनरल अस्पताल ले जाया गया. लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों को मौत की परिस्थितियां सामान्य नहीं लगीं. उन्हें शक हुआ तो फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गई.

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इसके बाद शव का फोरेंसिक पोस्टमार्टम कराया गया. रिपोर्ट में सामने आया कि सान्या की मौत गले पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण हुई थी. मेडिकल भाषा में इसे 'लिगेचर स्ट्रैंगुलेशन' कहा जाता है. यानी किसी कपड़े या दूसरी चीज से गला कसने के कारण सांस रुक जाना. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले की दिशा बदल दी. पुलिस ने हत्या के शक के आधार पर जांच शुरू की.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सान्या के पिता कौशलकुमार पटेल से पूछताछ की. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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इस घटना को पुलिस ऑनर किलिंग के तौर पर देख रही है. यानी परिवार की कथित इज्जत या सामाजिक सोच के नाम पर अपनी ही संतान की हत्या. सान्या ने पढ़ाई पूरी की थी. वह अपनी जिंदगी और रिश्ते को लेकर फैसला करना चाहती थी. लेकिन पुलिस के मुताबिक, उसके पिता को दूसरी जाति के युवक से उसका रिश्ता मंजूर नहीं था.

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