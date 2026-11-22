प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के प्रति समाज का नजरिए में बदलाव लाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स को भी पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री जितना ही सम्मान मिलना चाहिए.

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शनिवार, 21 नवंबर, 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 5वें कौशल दीक्षांत समारोह (नेशनल स्किल कॉन्वोकेशन सेरेमनी) में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को अक्सर यह मानने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि वे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बजाय ITI से जुड़े हैं.

IIT जैसा मिलना चाहिए सम्मान

PM मोदी ने इस दौरान कहा कि जब कोई छात्र ITI में एडमिशन लेता है, तो उसके माता-पिता इस बात तो छुपाकर रखते हैं. उन्हें यह बताने में शर्म आती है कि उनका बच्चा ITI में पढ़ता है. क्यों? क्योंकि वह छात्र किसी यूनिवर्सिटी या पारंपरिक कॉलेज में नहीं जाते हैं बल्कि वह व्यावहारिक और शारीरिक काम (मैनुअल वर्क) से जुड़ा है. लेकिन उन छात्रों को भी IIT में पढ़ने वाले छात्रों जितना ही सम्मान देना चाहिए.

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किसी कंपनी की असली ताकत उसके ITI-ट्रेंड प्रोफेशनल्स से होती है.

ITI से ट्रेंड लोग इंडस्ट्रीज की रीढ़ हैं...

PM मोदी ने कहा कि कंपनियों में एकेडमिक डिग्री वाले एम्प्लॉई की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनके रोजाना के काम वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड स्किल्ड वर्कर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं.

उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास एकेडमिक डिग्री हो, लेकिन कंपनी की असली ताकत – जो उसे चलाती है. वहां काम करने वाले दो या तीन सौ ITI-ट्रेंड प्रोफेशनल्स से आती है.

समाज में साइकोलॉजिकल बदलाव हैं जरूरी

वोकेशनल एजुकेशन को लेकर समाज के नजरिए में बदलाव की मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे समाज में एक बड़े साइकोलॉजिकल बदलाव की बहुत जरूरत है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और उनकी टीम को भी बधाई दी और इवेंट में सर्टिफिकेट पाने वाले स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन की तारीफ की. मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का अपीयरेंस और व्यवहार उनके कॉन्फिडेंस और उनकी अचीवमेंट्स को पहचानने की इंपॉर्टेंस को दिखाता है.

उन्होंने कहा कि मेरे ITI स्टूडेंट्स जिस तरह के कपड़े पहने हुए थे, वह किसी यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में दिखने वाले कपड़ों से भी ज्यादा शानदार था. कितना कॉन्फिडेंस, कितना बैलेंस!

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