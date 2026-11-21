बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी की तैयारियों से जुड़े एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. कहीं ट्रकों में भरकर सामान पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं मिठाइयां बनाने की तैयारी दिखाई दे रही है. अब शादी में खाना बनाने के लिए बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पहुंचने का वीडियो चर्चा में है. ट्रक में भरकर लाए गए गैस सिलेंडरों को देखकर लोग हैरान हैं.

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दरअसल, अनंत सिंह की बेटी की शादी में मेहमानों के खाने-पीने का इंतजाम भी बेहद बड़े स्तर पर किया जा रहा है. इसके लिए सिर्फ हलवाई और कारीगर ही नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि खाना बनाने के लिए जरूरी सामान भी ट्रकों में भरकर पहुंचाया जा रहा है. वायरल वीडियो के मुताबिक, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक बुधवार को पहुंचा था. इसके बाद गुरुवार को भी सिलेंडरों से भरा एक और ट्रक आने की जानकारी सामने आई.

6 टीमें संभालेंगी खाना बनाने की जिम्मेदारी

शादी में इतने बड़े स्तर पर खाना तैयार करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से हलवाइयों और कारीगरों को बुलाया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 70 कारीगर खाना बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा हलवाइयों की 6 टीमें भी लगाई गई है. खाने की तैयारियों के लिए अलग-अलग सामान ट्रकों से पहुंचाया जा रहा है. इसमें कमर्शियल गैस सिलेंडर के अलावा राशन और मिठाई बनाने के लिए जरूरी सामग्री शामिल है. इन तैयारियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े आयोजन में खाना बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं.

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पांच ट्रक चीनी, बनेंगे 50 लाख रसगुल्ले!

इस शादी में मिठाइयों की तैयारी भी किसी बड़े आयोजन से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 1500 क्विंटल चीनी मंगाई गई है. इसे पांच बड़े ट्रकों के जरिए पहुंचाया गया है. दावा है कि शादी में मेहमानों के लिए करीब 50 लाख रसगुल्ले और 25 लाख से ज्यादा दूसरी मिठाइयां तैयार की जाएंगी. इतनी बड़ी मात्रा में मिठाइयां बनाने के लिए अलग से कारीगरों की टीमें लगाई गई हैं.

150 से ज्यादा पकवान, लाखों लोगों के खाने का इंतजाम

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. शादी में करीब 4 लाख लोगों के पहुंचने की तैयारी बताई जा रही है. मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान तैयार करने की योजना है. इसमें बिहारी स्वाद का खास ध्यान रखा गया है. मेन्यू में लिट्टी-चोखा, देसी घी का मालपुआ, बालूशाही, खाजा और रसगुल्ले जैसे पकवान शामिल बताए गए हैं. भोज के लिए करीब 10 एकड़ जमीन पर बड़े स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं.

खाने की व्यवस्था से लेकर मेहमानों के स्वागत तक, हर चीज पर खास ध्यान दिया जा रहा है. शादी से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं और लोग इन तैयारियों को देखकर हैरानी जता रहे हैं. इस तरह अनंत सिंह की बेटी की शादी सिर्फ भव्य सजावट और मेहमानों की वजह से ही नहीं, बल्कि ट्रकों में भरकर पहुंच रहे राशन, गैस सिलेंडर और लाखों मिठाइयों की तैयारियों के कारण भी चर्चा में है.

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