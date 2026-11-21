राजस्थान के पंचायती चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को करारा झटका देते हुए शानदार प्रदर्शन किया है. जिला परिषद और पंचायत समिति के नतीजों में कांग्रेस बीजेपी से काफी आगे नजर आ रही है. कई जगह छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ा है.

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जिला परिषद की 37 सीटों में कांग्रेस 23 सीटें जीत चुकी है. वहीं, बीजेपी 6 सीटों पर आगे है और पांच सीटें जीत चुकी है. नागौर में आरएलपी ने जीत हासिल की है.

बालोतरा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खाते में 12-12 सीटें आई हैं. यहां सात सीटों के साथ आरएलपी किंगमेकर की भूमिका में है. वहीं, डूंगरपुर में कांग्रेस और बीएपी को 14-14 सीटें मिली हैं, जबकि 9 सीटों के साथ बीजेपी निर्णायक की भूमिका में है. खैरथल-तिजारा में भी कांग्रेस और बीजेपी 10-10 सीटों पर है, यहां निर्दलीय उम्मीदवारों के हाथ में सत्ता की चाबी है.

275 पंचायत समितियों में कांग्रेस की जीत

पंचायत समिति की सभी 419 सीटों के नतीजे आ गए हैं. कांग्रेस ने 275 पंचायत समितियों में जीत हासिल की है जबकि बीजेपी को सिर्फ 63 जगहों पर जीत मिली है. आरएलपी, बीएपी और सीपीएम जैसे छोटे दलों ने मिलकर 64 सीटें जीती हैं. वहीं, 17 पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है.

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जिला परिषद की में कुल 1275 वार्ड हैं. इनमें से 794 कांग्रेस ने जीते हैं. जबकि बीजेपी ने 357 वार्ड जीते हैं. वहीं, आरएलपी ने 51, बीएपी ने 43, बीएसपी ने 6, सीपीएम ने 7 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 वार्डों पर जीत हासिल की है.

पंचायत समिति की कुल 7543 सीटों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. कांग्रेस ने 3758 सीटें जीती हैं. वहीं बीजेपी को 2213 सीटें मिली हैं. इसके अलावा आरएलपी ने 497, बीएपी ने 278, बीएसपी ने 60 और सीपीएम ने 50 सीटें जीती हैं. निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 662 सीटें जीती हैं.

जनता डबल इंजन को सबक सीखा रही है: खड़गे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी नतीजों पर जनता का आभार जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के डबल इंजन के कुशासन को सबक सीखाने पर अमादा है. उन्होंने जनता का धन्यवाद किया है.

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