भुवन बाम यूट्यूब की दुनिया का जाना-माना नाम है. अपने चैनल 'बीबी की वाइन्स' से उन्होंने करोड़ों लोगों का मनोरंजन किया है. इसमें वो खुद कई अलग-अलग तरह के किरदारों को निभाते हैं. भुवन के सभी वीडियो कॉमेडी से भरपूर होते हैं. उन्होंने अपने पॉपुलर किरदारों को उठाकर उन्हें एक वेब शो ढिंढोरा में बदला जो लॉकडाउन के समय खूब चला.

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ढिंढोरा सीजन 1 यूट्यूब पर एक सुपरहिट शो था, जिसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया गया. अब करीब पांच साल के बाद, भुवन बाम अपने हिट शो का नया सीजन लाए हैं मगर इस बार ये नेटफ्लिक्स पर आया है. शो का बजट बढ़ा है, और साथ ही साथ कहानी में नए किरदारों की एंट्री हुई है. अब चार दीवारी के बीच छोटे वीडियो बनाने वाले भुवन का शो ढिंढोरा पहले सीजन जितना मजेदार है? चलिए आपको बताते हैं.

इस बार किस बात का पिटा 'ढिंढोरा'?

पिछले सीजन में बबलू जी और जानकी (भुवन बाम) को 11 करोड़ की लॉटरी लगी थी. अब वो चाहते हैं कि उनका पैसा आगे बढ़े, जिसके लिए जानकी अपने भाई टीटू मामा (भुवन बाम) को वो सारे पैसे दे देती है. लेकिन टीटू वो सारे पैसे कहीं उड़ा देता है. अब उसे अपनी दीदी का पैसा लौटाना है, जिसके लिए वो अपनी पत्नी कविता (संजीदा शेख) संग मिलकर अपने ससुराल पहुंच जाता है. टीटू मामा और कविता मामी मम्मी-पापा बनने वाले हैं, ये खुशखबरी लेकर वो अपने ससुर मुनिया पहलवान (कंवलजीत सिंह) के पास जाता है. लेकिन 15 सालों पहले टीटू से हुई गलती के कारण वो अब भी उससे नाराज हैं.

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दरअसल सालों पहले वो और कविता शादी करके भाग गए थे, जिससे मुनिया पहलवान और उनका गांव आज भी उबर रहा है. उनके भाग जाने के बाद गांव वालों को भारी तकलीफ उठानी पड़ती है. टीटू की गलती की सजा वो लोग भुगत रहे हैं क्योंकि गांव में विषधर (कबीर दुहान सिंह) उनका खाना-पानी दुश्वार कर चुका है. विषधर और टीटू पुराने दोस्त हैं, और एक समय पर कविता की शादी विषधर से होने वाली थी.

अब बस, इन्हीं सारी बातों का बदला विषधर 15 सालों बाद टीटू से लेता है. टीटू मामा को अपने ससुराल का दिल जीतने के लिए भारी कीमत चुकानी है. अब वो कीमत क्या है, और इसमें उनकी कितनी बैंड बजने वाली है- ये आप सीरीज देखकर खुद पता कीजिए क्योंकि भुवन बाम ने भी ट्रेलर में वो चीज सरप्राइज रखी है.

स्मार्ट राइटिंग-बढ़िया कॉमेडी का दमदार मिश्रण

भुवन बाम का जो यूट्यूब वीडियो बनाने का स्टाइल था, उसे हमेशा पसंद किया गया है. ऐसी माइंडलेस कॉमेडी, जिसमें दिल्ली वाला लोकल ह्यूमर होता है, उससे उनकी ऑडियंस पूरी तरह वाकिफ है. ढिंढोरा सीरीज भी उसी स्टाइल और ह्यूमर को लेकर आगे बढ़ती है. हर एक किरदार की अपनी पहचान है, और कॉमेडी का अंदाज है जो इस शो को इतना मजेदार बनाता है. इसमें खास बात ये है कि भुवन ही एक ऑलराउंडर की तरह पूरी सीरीज को अपने कंधों पर बैठाकर चले हुए हैं.

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भुवन इस शो के राइटर, क्रिएटर, एक्टर, प्रोड्यूसर- सबकुछ हैं. वो एक स्मार्ट राइटर हैं, और इस शो में उनकी स्मार्टनेस पूरी तरह नजर आई है. उन्होंने कई सारे ऐसे कॉमेडी पंच डाले हैं जो मेटा रेफ्रेंस (Meta reference) से उठाए गए हैं, और सच कहा जाए तो वो सीन में लैंड भी करते हैं. वहीं, जो उनके 7-8 किरदार हैं उनकी कॉमिक टाइमिंग भी जबरदस्त है.

जो लोग बीबी की वाइन्स चैनल को देखते आए हैं, उन्हें पता होगा कि टीटू मामा, बबलू जी, समीर, बंछोड़दास, पापा MKC, जानकी, डिटेक्टिव मंग्लू, और खुद भुवन बाम का नेचर और ह्यूमर कैसा है. बस वही सबका बढ़िया मिश्रण इस सीजन भी देखने मिला है. इन सभी किरदारों को इस शो में बढ़िया तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है. उनकी एंट्री एकदम सही मौके पर होती है, जिसे देखकर आपका चीयर करने का भी मन करता है.

यहां रह गई कमी

शो की खास बात ये है कि इसका बजट बढ़ा है, लेकिन इसकी क्वालिटी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है. पहले सीजन की तरह, इस सीजन भी आप पूरा मजा करते हैं. हालांकि ये शो पूरी तरह परफेक्ट भी नहीं है. इसमें कुछ बिना-सिर पैर वाला लॉजिक भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे देखकर आपको हैरानी होगी. एक समय पर शो की कहानी काफी हद तक प्रिडेक्टेबल बन जाती है, आपको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है.

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कैसा है एक्टर्स का काम?

इस शो में भुवन बाम आपको हर जगह नजर तो आएंगे, लेकिन उसमें भी उनके अलग-अलग किरदार दिखेंगे. उन्होंने कई सारे किरदार निभाए जरूर, मगर उसमें एक बार भी भुवन की झलक नहीं दिखती. अगर एक ही फ्रेम में टीटू मामा, बबलू जी, समीर, बंछोड़दास हैं, तो ऐसा लगता है कि ये चारों अलग-अलग लोग हैं. शायद यही उनकी एक्टिंग की खासियत भी है. इस सीरीज को देखकर आपको एहसास होता है कि भुवन कितने टैलेंटेड हैं, क्योंकि उनका काम सचमुच अच्छा है.

वहीं, भुवन के साथ संजीदा शेख भी हैं जो टीटू मामा की पत्नी कविता बनी हैं. कविता मामी का आजतक सिर्फ जिक्र होता रहा. लेकिन इस शो से उनकी एंट्री हुई है. इस रोल को संजीदा ने भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है. भुवन और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर अच्छी दिखती है. एक्ट्रेस के इमोशनल सीन्स में उनका सालों पुराना एक्सपीरियंस साफ झलकता है. ढिंढोरा सीजन 2 में उनकी एंट्री आपको बेफिजूल नहीं लगती.

संजीदा के अलावा सीनियर एक्टर कंवलजीत सिंह भी इस शो में हैं, जिन्होंने टीटू मामा के ससुर जी का रोल निभाया. उनका स्क्रीनटाइम भले ही उतना ज्यादा नहीं था, मगर उन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से किया. उनके साथ हेमंत पांडे भी इस शो में नजर आए, और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी मजेदार लगी. बात अगर शो के मेन विलेन विषधर की करें, तो इस रोल में कबीर दुहान सिंह छाए हैं. उन्होंने भी टीटू मामा को तगड़ी टक्कर दी, जिसे देखने में मजा भरपूर आया.

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कुल मिलाकर कहें, तो ढिंढोरा सीजन 2 अपना वही पुराना दिल्ली वाला ह्यूमर लेकर लौट आई है और सचमुच आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाली है. बस इसे आप पूरे परिवार के साथ शायद ना देख पाएं, क्योंकि इसमें गालियां भी अच्छी खासी मात्रा में है.

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