Jatayu Earth Centre Kerala: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. वहीं, दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने जटायु के किरदार को अपनी आवाज दी है. रामायण में जटायु वही वीर पक्षी हैं, जिन्होंने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उससे युद्ध किया था. क्या आप जानते हैं कि रामायण के इसी वीर पक्षी जटायु के सम्मान में केरल में एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है? इसे दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा माना जाता है. यहां पर्यटकों को न सिर्फ इस विशाल मूर्ति को देखने का मौका मिलता है, बल्कि वे कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं.

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कहां है जटायु की विशाल प्रतिमा?

केरल के कोल्लम (Kollam) जिले के चदयमंगलम में जटायु अर्थ सेंटर (Jatayu Earth Centre) स्थित है. यहां पहाड़ी की चोटी पर जटायु की विशाल मूर्ति बनाई गई है. यह समुद्र तल से लगभग 1,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इस मूर्ति की लंबाई लगभग 200 फीट, चौड़ाई 150 फीट और ऊंचाई 70 फीट है.

इस विशाल प्रतिमा को मशहूर मलयालम फिल्म निर्माता और मूर्तिकार राजीव आंचल ने तैयार किया है. इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा. यह प्रतिमा सिर्फ रामायण के जटायु की याद में नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता के अनुसार, जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने की कोशिश में अपने पंख गंवा दिए थे.

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जटायु अर्थ सेंटर में क्या-क्या देख सकते हैं?

यह जगह सिर्फ एक विशाल मूर्ति देखने तक सीमित नहीं है. यहां पर्यटकों के लिए कई आकर्षण मौजूद हैं. जटायु की मूर्ति के अंदर मल्टी लेवल ऑडियो-विजुअल म्यूजियम और 6D थिएटर बनाया गया है. यहां पर्यटक जटायु से जुड़ी कहानी और इससे संबंधित चीजों को देख सकते हैं.

इसके अलावा यहां राम मंदिर भी है. इस मंदिर में भगवान राम के पदचिह्न होने की मान्यता है. एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए यहां अलग से एडवेंचर जोन बनाया गया है. यहां जिपलाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, वैली क्रॉसिंग, पेंटबॉल और कमांडो नेट क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं.

टिकट की कीमत और घूमने का समय

जटायु अर्थ सेंटर में प्रवेश के लिए अलग-अलग टिकट उपलब्ध हैं. मुख्य मूर्ति देखने के लिए टिकट की कीमत लगभग 250 से 400 रुपये के बीच बताई गई है. अगर आप पहाड़ी पर जाने के लिए केबल कार यानी रोपवे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए करीब 550 से 650 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं, पैदल पहाड़ी चढ़ने के लिए वॉकवे टिकट की कीमत करीब 300 से 350 रुपये है.

एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है. यहां घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बताया गया है. हालांकि, यात्रा पर जाने से पहले टिकट की कीमत और समय की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से जरूर जांच लें.

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घूमने का सही समय और कैसे पहुंचें?

जटायु अर्थ सेंटर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान केरल में गर्मी कम रहती है और मौसम भी सुहावना होता है. इससे पहाड़ी पर घूमना और एडवेंचर एक्टिविटीज करना आसान हो जाता है.

यह जगह कोल्लम शहर से लगभग 38 किलोमीटर और तिरुवनंतपुरम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है. यहां पहुंचने के लिए आप प्राइवेट कैब या अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप केरल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस अनोखी जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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